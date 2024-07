Speyer – JSV triumphiert in Hitzeschlacht

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Der ersehnte erste Saisonsieg ist da: Im vierten Saisonkampf der 1. Judo-Bundesliga gewannen die Männer des JSV mit 9:5 beim TV Erlangen. Nach einem engen ersten Durchgang sorgte der JSV nach der Pause für klare Verhältnisse. Die Erlanger Jahnhalle bietet immer einen etwas außergewöhnlichen Rahmen für einen Bundesligakampf, abgedunkelt und mit einem hellen Scheinwerfer über der Matte. An diesem Tag kam noch die Hitze und die schwüle Luft hinzu. Es war in jeder Hinsicht eine heiße Sache, und anfangs vielleicht auch etwas heißer, als es den Speyerern Recht war. Das stimmungsvolle Heimpublikum war schon frühzeitig begeistert, den die ersten beiden Kämpfe gingen an die Heimmannschaft. Die Speyerer David Riedl und Jan-Niklas Goldhammer mussten sich Robin Gutsche und Kai Brandes geschlagen geben. Umso wichtiger war der folgende Kampf von Philip Müller gegen Alexander Trost in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm. In einem hart umkämpften Duell gingen beide an ihre Grenzen, ließen aber auch beide nichts zu, so dass es nach Ende der regulären Kampfzeit in die Verlängerung gab. Wie schon so oft in solchen Marathon-Kämpfen hatte Müller am Ende die nötige Kondition und Willenskraft um sich den entscheidenden Vorteil zu schaffen und den Anschluss für den JSV wieder herzustellen. Da aber Patrick Schmidt im folgenden Kampf eine Niederlage erlitt, musste Speyer erneut kämpfen um die Gastgeber nicht davonziehen zu lassen.

Dass der Georgier Tengo Zirakashvilli und der gerade erst für die Olympischen Spiele in Paris nominierte Italiener Andrea Carlino, als nächste dran waren, kam sehr gelegen. Die beiden entschieden ihre Kämpfe vorzeitig für sich und besorgten so den Ausgleich. Zum Abschluss des ersten Durchgangs gab es einen weiteren Marathon-Kampf der in der regulären Kampfzeit ohne Sieger blieb, zwischen dem Speyerer Yves Touna und Erlangens Vlad Paramarciuc. Auch hier hatte der JSVler buchstäblich den längeren Atem und schickte die Gäste mit einer knappen 4:3-Führung in die Pause.

Im zweiten Durchgang stellten die favorisierten Speyer die Verhältnisse schnell klar. Die Wechsel in der Aufstellung fruchteten, den in den ersten beiden Kämpfen konnte Franz Haettich und Viktor Driller die beiden Erlanger Gutsche und Brandes besiegen, die im ersten Durchgang gewonnen hatten. Da fiel es nicht mehr zu sehr ins Gewicht, dass Philip Müller in einem noch längeren Marathon-Kampf von über acht Minuten sein Kunststück aus dem ersten Durchgang nicht wiederholen konnte und dieses Mal den Kampf abgeben musste.



Auch Andreas Benkert musste eine ärgerliche Niederlage hinnehmen, doch auf das Speyerer Schlusstrio war Verlass, und souveräne Siege für Zirakashvilli und Carlino machten aus Speyerer Sicht den Deckel drauf. Im Abschlusskampf erhöhte Yves Touna zum 9:5-Endstand, als er seine Führung erfolgreich über die Zeit brachte. “Solche knappe Siege fühlen sich immer besonders schön an”, resümierte JSV-Teamchef Michael Görgen-Sprau. Diese intensive Atmosphäre und der sportliche Ehrgeiz wichen nach dem Ende schnell der Freundschaft und Gemütlichkeit, und beide Teams vebrachten wie geplant einen angenehmen Abend mit gemeinsamem Essen und Mitfiebern bei der EM-Übertragung. Der JSV richtet sein Dank an die Erlanger für die herzliche Gastfreundschaft und freut sich darauf, diese nächstes Jahr in Speyer zu erwidern.