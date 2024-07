Sinsheim – B 292 – Auffahrunfall nach Verwechselung des Brems-und Gaspedals

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag fuhr eine 50-jährige Ford-Fahrerin gegen 12 Uhr entlang der B 292 von Sinsheim in Richtung Dühren. Als sie auf Grund des stockenden Verkehrs abbremsen wollte, verwechselte sie, ersten Ermittlungen zu Folge, jedoch das Bremspedal mit dem Gaspedal und kollidierte mit einem vor ihr fahrenden 51-jährigen Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Motorrad der Marke CFMOTO wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und in einem Krankenhaus medizinisch versorgt, konnte dieses jedoch bereits kurze Zeit später wieder verlassen. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 8.000 Euro geschätzt. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

