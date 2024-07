Schwetzingen – Musik im Park 2024 mit Mika, Pur, Tom Jones, Giovanni Zarrella, Pixies und Placebo in Schwetzingen im Schlossgarten

Schwetzingen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die „Musik im Park“-Konzerte im August sind mittlerweile schon zu einer Tradition geworden, auf die sich viele Musikfreunde bereits lange im Voraus freuen. Auch 2024 warten die Sommer Open Air Konzerte im Schlossgarten von Schwetzingen wieder mit einem vielseitigen musikalischen Programm auf ihre Besucher. Eröffnet wird dieser musikalische Reigen am 01. August mit Mika, gefolgt von PUR am 02. und Tom Jones am 06. August. Nach Giovanni Zarrella am 07. August ertönen bei den Pixies am 08. August und bei Placebo am 10. August rockige Klänge.

Anders und doch eingängig: Die Musik von Mika kennt die ganze Welt. Besonders mit seinem Song „Grace Kelly“ hat er sich einen Namen gemacht. Im Sommer kommt er zu zwei Open Air Konzerten nach Deutschland, eines davon in Schwetzingen. Am Donnerstag, 01. August, präsentiert er um 19:30 Uhr im Schlossgarten seine Erfolgssongs sowie Lieder aus dem aktuellen, im Dezember erschienenen Album „Que ta tête fleurisse toujours“.

Unter dem Motto „Persönlich – Unter freiem Himmel“ präsentieren PUR-Frontmann Hartmut Engler und seine Mitstreiter ihr aktuelles Top-Ten-Album „Persönlich“ am Freitag, 02. August, um 19:30 Uhr live in Schwetzingen im Schlossgarten. Eröffnet wird der Abend von Franziska Kleinert und Füenf.

Diese Veranstaltung ist bereits ausverkauft.

Seit fünfeinhalb Jahrzehnten steht Tom Jones bereits erfolgreich auf der Bühne. Und immer noch begeistert er sein Publikum als begnadeter Live-Performer mit einem schier unermesslichen Repertoire an Hits. In diesem Sommer kommt er wieder zu einigen Konzerten nach Deutschland. Am Dienstag, 06. August, ist er um 20 Uhr auch im Schlossgarten von Schwetzingen zu erleben.



Seit Giovanni Zarrella im Sommer 2019 sein gefeiertes „La vita é bella“-Solodebütalbum vorgelegt hat, zählt er zu den größten Stars der aktuellen Popschlager-Landschaft. Auf seiner „Eine italienische Sommernacht“-Open Air Tour präsentiert er am Mittwoch, 07. August, um 20 Uhr in Schwetzingen im Schlossgarten seine großen Hits, Pop-Klassiker aus seiner italienischen Heimat sowie Eigenkompositionen.

Die lautesten Feen der Welt sind zurück: In diesem Sommer kommen die Pixies für einige wenige Open Air Konzerte nach Europa, eines davon in Schwetzingen. Am Donnerstag, 08. August, spielen sie im Schlossgarten. Als Special Guests werden um 19 Uhr die Post-Punk-Band Sprints aus dem irischen Dublin und die englische Indie-Rockband Picture Parlour den Abend eröffnen.



Dunkles Make-Up, unverwechselbare punkige Gitarren-Riffs und die hohe, eindringliche Stimme des exzentrischen Sängers und Frontmanns Brian Molko sind Markenzeichen von Placebo. Seit ihrem Debüt Mitte der 90er Jahre begeistert die Alternative-Rock-Band weltweit Fans mit Hits wie „Every You Every Me“ oder „Running Up That Hill“. Im Sommer kommt die Band zu drei Konzerten nach Deutschland, am Samstag, 10. August, um 19:30 Uhr auch nach Schwetzingen in den Schlossgarten.

