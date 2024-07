Rhein-Pfalz-Kreis – Renovierte Rutsche im Aquabella von Landrat Clemens Körner seiner Bestimmung übergeben

Rhein-Pfalz-Kreis – Mutterstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Im Freizeitbad Aquabella in Mutterstadt wurde am 04.06.2024 die neu renovierte Wasserrutsche, von Landrat Clemens Körner, Dezernent Manfred Gräf sowie von Mitarbeitern der Verwaltung und vom Aquabella wieder seiner Bestimmung übergeben. Die alte Rutsche die nun 22 Jahre in Betrieb war, entsprach nicht mehr den Anforderungen. Die renovierte Rutsche ist rundum isoliert, dadurch wird der Energieverbrauch um 90% verringert. Hier setzt der Kreis klare Zeichen für den Umweltschutz, so Landrat Clemens Körner.

Die Kosten bewegen sich bei 390.000 €, die ohne Zuschüsse vom Land, vom Rhein-Pfalz-Kreis getragen werden. Die Bauzeit für die 70 m lange Rutsche betrug 3,5 Monate. Das Besondere an der Wasserrutsche ist zum einen die LED-Lichtanlage mit musikalischer Untermalung im Inneren der Röhre und die installierte Zeitmessung, die automatisiert ein Ranking erstellt wie schnell man auf der Rutsche unterwegs ist. Eine Ampelanlage regelt die Freigabe der Strecke für die Rutscher und sorgt somit für die Sicherheit der Badegäste.

Der Rhein-Pfalz-Kreis verfügt insgesamt über vier Bäder, die topographisch über das gesamte Kreisgebiet verteilt sind. Neben dem Aquabella in Mutterstadt gibt es die Kreisbäder Schifferstadt und Römerberg sowie das Kreisbad Heidespaß, die allesamt auch über schöne Saunalandschaften verfügen.

„In erster Linie ist es uns wichtig, dass die Kinder aus dem Kreis Schwimmen lernen und dass unter Aufsicht“, so Landrat Körner. Das Schwimmen auch gesundheitsfördernd ist steht außer Frage, dem entsprechend nutzen auch Vereine und Senioren gerne das Badeangebot des Rhein-Pfalz-Kreises. Hinzu kommt der hohe Freizeitgehalt für Familien den die Bäder mit sich bringen. In den Ferien verbringen besonders die Schülerinnen und Schüler ihre Freizeit gerne in den Bädern, so Landrat Clemens Körner weiter.

Im Übrigen sucht der Rhein-Pfalz-Kreis noch Mitarbeiter für die Kreisbäder. Nähere Infos finden Sie HIER