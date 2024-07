Mannheim – Veranstaltungsabsage “Out of the Box” und Ersatzveranstaltung in der Musikbibliothek

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Leider muss die Veranstaltung in der Musikbibliothek mit dem Gitarrenduo “Out of the Box” am 5. Juli krankheitsbedingt entfallen. Mit Lola Demur hat sich glücklicherweise ein mehr als würdiger Ersatz für den bedauernswerten Ausfall gefunden. Am Freitag, 5. Juli 2024, 17:30 Uhr in der Musikbibliothek, Dalberghaus, N 3, 4 bezaubert sie Jung und Alt mit einer charmanten Mischung aus poppigen und klassischen Disney-Hits. Die Sängerin präsentiert ihre Lieblinssongs aus König der Löwen, Dornröschen, Aladdin, Pocahontas und mehr.

Der Eintritt ist frei.