Mannheim – Nikola Trkulja verlässt den VfR Mannheim – Trkulja bat um Auflösung seines Vertrages

Landkreis Germersheim – Schwegenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Heute am 01.07.2024 kam es zu einem tödlichen Unfall auf der B272 an der Ausfahrt Schwegenheim / Weingarten. Die Polizei, Rettungsdienste und Feuerwehr sind vor Ort. Die Strecke ist voll gesperrt. Ein Gutachter ist bestellt. Der Unfallhergang ist Teil der Ermittlungen. MRN-News.de wird nachberichten INSERATWasserspass in den ... Mehr lesen »