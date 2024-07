Mannheim – Hoher Schaden nach Einbruch in der Wallstadt – Zeugen gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr brach eine bislang noch unbekannte Täterschaft mit massiver Gewalt in ein Wohnanwesen im Weikersheimer Ring ein und entwendete dort neben Gemälden auch Schmuck und Uhren von erheblichem Wert. Darüber hinaus wurde ein sehr schwerer Tresor von der Täterschaft abtransportiert. Die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe: Wer hat im Tatzeitraum oder in der Zeit davor im Bereich des Weikersheimer Rings verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter 0621-174-4444 entgegen.

