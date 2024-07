Mannheim – Aktiv und bewegt für ein besseres Klima

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Kommunale Gesundheitskonferenz der Stadt Mannheim organisiert dieses Jahr die Veranstaltungsreihe „Gesund ‚unterwegs‘ in Zeiten des Klimawandels“. Die zweite Veranstaltung zum Thema Bewegung findet am 3. Juli 2024 von 18 bis 20 Uhr im Vortragssaal der Mannheimer Abendakademie in U1, 17-19 statt.

Wie profitiert man selbst und die Umwelt davon, wenn man sich im Alltag aktiver fortbewegt? Was hat es mit der Kampagne und dem Wettbewerb „Schulweg Aktiv“ auf sich? Wie kann ich dazu beitragen, dass sich alle Menschen sicher im öffentlichen Raum bewegen können?

Für den Themenschwerpunkt Bewegung gibt es unterschiedliche und interessante Einblicke: Über „Aktive Mobilität“ spricht Dr. Michael Eichinger vom Zentrum für Präventivmedizin und Digitale Gesundheit, zum Thema „Aktiver Schulweg“ berichtet Kolja Müller-Späth vom Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt Mannheim und Ursula Frenz, Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Stadt Mannheim, nimmt das Thema „Selbstbestimmt und selbständig unterwegs“ in den Blick.

Neben diesen Vorträgen können sich die Besucher*innen beim Markt der Möglichkeiten an Infoständen informieren und austauschen.

Die Abschlussveranstaltung der Reihe „Gesund ‚unterwegs‘ in Zeiten des Klimawandels“ folgt dann am Mittwoch, 27. November 2024, 15 bis 18 Uhr, ebenfalls in der Abendakademie zum Thema gesundheitliche Versorgung.

Hintergrund:

Die Kommunale Gesundheitskonferenz (KGK) Mannheim ist ein Zusammenschluss von Akteur*innen aus den Themenbereichen medizinische Versorgung, Pflege, Rehabilitation, Selbsthilfe und Patient*innenberatung, Gesundheitsförderung und Prävention unter der Leitung des Fachbereichs Jugendamt und Gesundheitsamt.

Neben regelmäßig stattfindenden Jahreskonferenzen zu aktuellen gesundheitlichen Fragestellungen sind weitere Gremien auf unterschiedlicher Arbeits- und Politikebene eingerichtet, um Themen, Bedarfe und Kompetenzen möglichst vieler Fachexpert*innen in die Arbeit der Kommunalen Gesundheitskonferenz einzubinden. Sie greifen die aus ihren Jahreskonferenzen entstehenden neuen Themen auf und regen Projekte an, begleiten diese oder formulieren Handlungsempfehlungen.

Quelle: Stadt Mannheim