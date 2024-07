Ludwigshafen – 4 Tage Lewerknedelkerwe bei den Siedlern – Siedlerkerwe in Oggersheim 19. bis 22. Juli 2024

Ludwigshafen / Ludwigshafen-Oggersheim. In wenigen Wochen herrscht wieder Ausnahmezustand in Notwende und Melm! Denn die Siedlergemeinschaft Notwende lädt zur traditionellen Lewerknedelkerwe in der Siedlung Notwende. Die Siedler feiern die Kerwe von Freitag, 19. bis Montag, 22. Juli. An vier Kerwetagen gibt es neben den original „Siedler-Lewerknedel“ auch Livemusik sowie ein noch spannenderes Rahmenprogramm. Eine Fortsetzung erhält der Familiennachmittag, bei dem Oggersheimer Vereine mit Kerwe-Gästen in den Austausch kommen können.

Das Kerwe-Programm:

Los geht es am Freitag ab 18 Uhr mit dem traditionellen Schlachtfest, ehe um 20 Uhr die Kerwe mit dem Fassbieranstich und Freibier offiziell eröffnet wird.

Der Samstag startet sportlich um 10 Uhr mit dem Volkswandern. Am Abend steigt die große Party, wenn die PUSCH-Band ab 19 Uhr dem Publikum im Festzelt einheizt.

Volles Programm gibt es am Kerwesonntag, der ganz im Zeichen des Familientages steht: Das Volksradfahren startet um 9 Uhr, nur eine Stunde später beginnt der ökumenische Kerwe-Gottesdienst. Ebenfalls um 10 Uhr heißt es an der Melm „Leinen los“, denn die Modellboote der Schiffsmodellbau I.G. Ludwigshafen-Oggersheim werden zu Wasser gelassen. Nach diesem Startschuss des Familientages begrüßen die Siedler ab 14 Uhr viele Oggersheimer Vereine, die sich rund um die Kerwe präsentieren.

Am Montag beginnt um 11 Uhr das bei vielen Firmen zur Tradition gewordene Lewerknedelessen in der Mittagspause, ehe das größte Volksfest in Melm und Notwende am Montagabend langsam ausklingt. Am Sonntag und Montag wird es zusätzlich ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen geben.

Einer für alle – Familiennachmittag auf der Siedlerkerwe

Gerade im „Neubaugebiet“ Melm wissen vermutlich einige Bewohner*innen nicht, welche Vereins-Vielfalt ihr Stadtteil zu bieten hat. Darunter leiden sowohl der ehrenamtliche Einsatz und als auch der Nachwuchs in den Vereinen.

Aus diesem Grund haben die Siedler im vergangenen Jahr die Idee entwickelt, die teilnehmenden Oggersheimer Vereinen zugutekommt: Der Familiennachmittag am Kerwesonntag, den 121. Juli, von 14 bis 17 Uhr. „Anders als an Elternabenden oder Besuchen in der Schule schaffen wir die Möglichkeit, am Kerwesonntag in entspannter Atmosphäre die gesamte Familie einzubinden“, erklärt Siedlervorstand Matthias Meier. So können die Kinder einerseits selbst entscheiden, worauf sie Lust haben, „andererseits müssen die Eltern nicht in die fragenden Gesichter ihrer Kinder blicken, wenn es um Detailfragen geht. Wir freuen uns auf viele teilnehmende Vereine! Unser Ziel ist es, das Ehrenamt und das Vereinsleben in unsere Stadtteil zu stärken. Dafür bedarf es der Zusammenarbeit über die eigenen Vereinsgrenzen hinaus“, so Siedler-Chef Meier.

Helfer gesucht

„Es gibt noch offene Schichten und ich hoffe sehr, diese bis zur Kerwe gefüllt zu haben. Trotzdem ist damit zu rechnen, dass uns kurzfristig Helfer ausfallen“, erklärt Meier. „Aber auch das werden wir gemeinsam stemmen“, ist Meier zuversichtlich. Wer als ehrenamtlicher Helfer zur Verfügung steht, darf sich gerne bei Meier per Mail an Matthias.Meier@sg-notwende.de oder telefonisch unter 0152 29447537 melden. Wer sich gerne regelmäßig bei den Siedlern engagieren möchte, findet unter www.sg-notwende.de/links einen Button, der direkt in die WhatsApp-Gruppe für Helfer führt. „Natürlich geht das auch ohne Voranmeldung direkt auf der Kerwe“, ermutigt der Vorsitzende interessierte Helfer.

Quelle: Siedlergemeinschaft BASF-Notwende e.V.