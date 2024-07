Landau – Veranstaltungshinweis für Sonntag, 14. Juli, 11 Uhr „120 Jahre Zoo Landau“ – Sonntagsführung mit historischem Rückblick

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Nicht nur die Stadt Landau feiert in diesem Jahr ein großes Jubiläum, auch der Zoo Landau in der Pfalz schaut bereits auf ein 120jähriges Bestehen zurück. Und dieses Jubiläum wird 2024 mit verschiedenen Veranstaltungen begangen. Am 14. Juli findet eine öffentliche Sonntagsführung statt, die einen Blick zurück auf die Geschichte des Zoos wirft. Gerhard Blumer, von 1978 bis 1994 Zooverwalter und seit vielen Jahren Geschäftsführer des Freundeskreises Zoo Landau e.V., wird auf seinem Rundgang anhand von Beispielen ausgewählter Tiergehege die Entwicklung des Zoos von einem kleinen Vogelpark zu einem modernen Zoo nachvollziehen. Denn viele Gehege haben schon eine lange Geschichte: So beherbergte die aktuelle Anlage der Zwergotter in der Vergangenheit bereits Eisbären, Pinguine, Mähnenrobben und Südamerikanische Seebären. Dass Zebras und Antilopen in früherer Zeit recht übersichtlich hinter einem Zaun aus Baustahlmatten gehalten wurden, kann man sich heute beim freien Blick auf die Landauer Afrikaanlage kaum mehr vorstellen. Und wo früher die „Bärengrube“ war, steht heute die Zoogaststätte.

Es gibt viel zu berichten, und dass der Zoo sich so stetig modernisieren und wandeln kann, ist der maßgeblichen jahrzehntelangen Unterstützung durch den Zoo-Freundeskreis zu verdanken. Im Zoo freut man sich auf viele interessierte Gäste zu dieser thematis chen Führung. Gerne steht Gerhard Blumer den Gästen auf dem Rundgang auch für Fragen zur Verfügung. Für diese Führung ist eine Voranmeldung erforderlich. Die Anzahl der Personen, die an der Führung teilnehmen können, ist auf ca. 40 begrenzt. Anmeldungen nimmt der Zoo ab sofort per Mail (bitte mit vollständigem Namen, Adresse und Telefonnummer) an zoo@landau.de gerne entgegen. Die Führung selbst ist kostenlos. Es ist lediglich der reguläre Zooeintritt zu bezahlen. Treffpunkt ist um 11 Uhr im Eingangsbereich des Zoos. Der Zoo behält sich vor, die Veranstaltung ggfs. witterungsbedingt oder aus anderen Gründen abzusagen oder zeitlich abzukürzen.