Kleinfischlingen – Versuchter Einbruch in Kirche

Kleinfischlingen / Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Montag, den 01.07.2024, wurde die Polizeiinspektion Edenkoben über einen versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Kirche in der Schulstraße in Kleinfischlingen in Kenntnis gesetzt. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass die bisher unbekannten Täter im Inneren der Kirche eine Tür versuchten aufzuhebeln. Die Tür zur Sakristei hielt stand und es blieb lediglich beim Versuch. Das Kirchengebäude an sich stand während der Tatausübung offen. Nun sucht die Polizeiinspektion Edenkoben nach Zeugen, welche in der Tatzeit vom 25.06.2024 (14:00 Uhr) bis zum 28.06.2024 (17:30 Uhr) verdächtige Personen in der Schulstraße in Kleinfischlingen gesehen haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können.

Polizeiinspektion Edenkoben