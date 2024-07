Hoffenheim – Weghorst-Leihe in Hoffenheim beendet

Hoffenheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit dem Ende der Saison 2023/24 ist die einjährige Leihe von Stürmer Wout Weghorst zum Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim zu Ende gegangen. Der niederländische Nationalspieler war im August 2023 auf Leihbasis vom FC Burnley in den Kraichgau gewechselt. „Als Wout zu uns kam, habe ich diesen Transfer als beachtlich und außergewöhnlich bezeichnet. Heute lässt sich sagen, dass diese Leihe voll und ganz aufgegangen ist. Wout hat mit seiner Qualität, seiner Spielweise und seinem Auftreten all die Komponenten eingebracht, die wir uns von ihm erhofft haben“, sagt Alexander Rosen, Geschäftsführer Sport der TSG. „Er hat einen maßgeblichen Beitrag dazu geleistet, dass wir in der neuen Saison zum vierten Mal innerhalb von acht Jahren auf der europäischen Bühne vertreten sein werden. Wir danken Wout von Herzen und unsere besten Wünsche begleiten ihn für seine Zukunft.“

Der 31 Jahre alte Weghorst kam in der abgelaufenen Bundesliga-Spielzeit in 28 Bundesligapartien für die TSG Hoffenheim zum Einsatz. Er erzielte dabei sieben Tore und verzeichnete drei Assists. Auch im DFB-Pokal stand der 1,94 Meter groß gewachsene Mittelstürmer in beiden Spielen des Wettbewerbs für die Kraichgauer auf dem Platz. Seit Anfang 2018 läuft Weghorst für die niederländische Nationalmannschaft auf, für die er bisher in 36 Spielen elfmal traf. 2022 bei der Weltmeisterschaft in Katar hatte er mit seiner Mannschaft erst im Viertelfinale gegen den späteren Weltmeister Argentinien das Nachsehen, als er während der regulären Spielzeit zwei Treffer und auch im späteren Elfmeterschießen ein Tor erzielte. Aktuell kam er bei der laufenden Europameisterschaft in Deutschland bereits dreimal zum Einsatz und erzielte einen Treffer. Sein Vertrag in Burnley läuft noch bis zum 30.06.2025.