Heidelberg – Webinar zum Fernwärmeausbau

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab diesem Jahr intensivieren die Stadtwerke Heidelberg den Ausbau der Fernwärme, um immer mehr Haushalten den Anschluss an diese klimafreundliche Wärmeversorgung zu ermöglichen. Die Arbeiten starten voraussichtlich Anfang September zunächst im Heidelberger Stadtteil Neuenheim. Gleichzeitig arbeitet der Energieversorger weiter daran, den Anteil an CO2-freier Wärme von heute 50 Prozent weiter zu erhöhen. Die Fernwärme in Heidelberg erfüllt damit alle rechtlichen Anforderungen zum Klimaschutz.

Webinar für Immobilienbesitzende und weitere Interessierte

Für alle, die sich für die Fernwärme als klimaschonende Alternative beim Heizen interessieren, bieten die Stadtwerke Heidelberg am Dienstag, den 9. Juli von 18 bis 19 Uhr eine Online-Veranstaltung an. Dort stellen sie ihren weiteren Weg hin zur klimaneutralen Wärme sowie die Ausbauplanungen in Heidelberg vor. Zudem informieren sie die Möglichkeiten, die eigene Immobilie an die Fernwärme anschließen zu lassen. Anmeldungen sind unter www.swhd.de/veranstaltungen möglich.

Interessierte können sich zudem unter www.swhd.de/fernwaerme-verfuegbarkeit für einen Newsletter über den Fernwärmeausbau anmelden.