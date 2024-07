Heidelberg – Global Covenant of Mayors: Oberbürgermeister Eckart Würzner neuer Botschafter für Europa

Heidelberg / Metropolregion R_hein-Neckar(red/ak) – Nach fünf Jahren im Vorstand des „Global Covenant of Mayors for Climate and Energy“ (GCoM, „Konvent der Bürgermeister für Klima und Energie“) wird Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner eine neue Rolle übernehmen und künftig für das internationale Städtenetzwerk als regionaler Botschafter für Europa tätig sein. In dieser neuen Rolle wird er sich weiterhin dafür einsetzen, dass Städte ihre Potenziale in der Bekämpfung des Klimawandels nutzen, erneuerbare Energien ausbauen und den Austausch von Erfolgsmodellen („Best Practices“) fördern.

„Städte haben eine Schlüsselrolle im Kampf gegen den Klimawandel. Sie sind nicht nur besonders stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen, sondern haben auch das Potenzial, innovative Lösungen zur Anpassung zu entwickeln und umzusetzen. Dabei sind sie auf die Unterstützung der internationalen Politik angewiesen. Als Botschafter für die GCoM werde ich mich weiter dafür stark machen, dass Städte und Lokalverwaltungen die nötigen Mittel bekommen, die sie für das Erreichen der Klimaziele und eine nachhaltige Zukunft für ihre Bürgerinnen und Bürger brauchen“, sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Hintergrund: Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM)

Global Covenant of Mayors for Climate and Energy ist eine weltweite Initiative, in der sich Städte verpflichten, die Treibhausgasemissionen auf ihrem Gebiet zu reduzieren und die Widerstandsfähigkeit gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu stärken. In dem Bündnis sind heute über 13.000 Städte und Lokalverwaltungen aus 146 Ländern sowie über 100 Partner zusammengeschlossen. GCoM repräsentiert weltweit über 1,2 Milliarden Menschen auf sechs Kontinenten und mehr als 13 Prozent der Weltbevölkerung. Heidelberg ist seit 2019 Mitglied der GCoM und will bis 2040 Klimaneutralität erreichen. Für den Bereich der Verwaltung will die Stadt bereits 2030 klimaneutral sein.