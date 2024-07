Edenkoben – Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 81-jährigen – Nachtrag

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. In rund zwei Monaten ist es wieder so weit: Vom 6. bis zum 26. September beteiligt sich Frankenthal zum sechsten Mal an der bundesweiten Aktion Stadtradeln. Die Registrierung ist bereits jetzt möglich unter www.stadtradeln.de/frankenthal oder bei Priska Kramer, 06233 89618, priska.kramer@frankenthal.de. Mitmachen kann jeder, der in Frankenthal wohnt, arbeitet oder eine Schule besucht. ... Mehr lesen »