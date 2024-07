Das Junge Theater Heidelberg lädt zur Jubiläumsfeier ein: 40 Jahre Junges Theater! Am 13. Juli 2024 von 14:00 – 18:00 Uhr Im Zwinger

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red(ak) – Das Junge Theater Heidelberg im Zwinger feiert 40-jähriges Jubiläum. Am Samstag, 13. Juli 2024, sind von 14:00 bis 18:00 Uhr Theaterbegeisterte jeden Alters zur Jubiläumsfeier in den Zwinger eingeladen. Auf dem Programm stehen spannende Aktivitäten für Groß und Klein, Rückblicke in die vergangenen 40 Jahre und für alle Ungeduldigen gibt es schon ab dem 6. Juli 2024 bei einer digitalen Stadtrallye rund um den Zwinger vieles zu entdecken.

1984 wurde das Kinder- und Jugendtheater unter der Leitung von Christian Sorge als Sparte des Theaters und Orchesters Heidelberg mit eigener Spielstätte, dem Zwinger 3, eröffnet. 40 erfolgreiche Jahre sind seitdem ins Land gegangen.

Zur Geburtstagsfeier am 13. Juli 2024 bietet das Junge Theater im Zwinger und im dazugehörigen Hof zahlreiche Mitmachangebote an. Bei Theater-Workshops für Familien und Kinder können die Teilnehmer*innen spielerisch die Vielseitigkeit des Theaters hautnah erleben. Eine Fotoausstellung wirft einen spannenden Blick zurück in die vergangenen 40 Jahre und beim Glücksraddrehen können alle ihr Glück versuchen.

Autor*innenförderung und großes Engagement in der Theaterpädagogik

Seit Bestehen des Jungen Theaters Heidelberg stieg nicht nur die Zahl der Mitarbeitenden, sowie die jährliche Vorstellungsanzahl. Auch die Angebote der Theaterpädagogik, die jungen Menschen Theater altersgerecht vermittelt, wurden stark erweitert – so z. B. durch die Spielclubs, in denen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 6 und 21 Jahren jährlich eigene Theaterstücke entwickeln oder die regelmäßigen Theaterlabore in den Schulferien. Einen besonderen Schwerpunkt legt das Junge Theater Heidelberg auf die Förderung junger Autor*innen und schaut im Jubiläumsjahr 2024 auf insgesamt 91 Uraufführungen zurück. Erst vor wenigen Wochen wurde eine von ihnen, »südpol.windstill« von Armela Madreiter, mit dem Mülheimer KinderStückePreis 2024 ausgezeichnet. Der Preis ging zum zweiten Mal in Folge an eine Uraufführung des Jungen Theaters Heidelberg.

Actionbound: Digitale Stadtrallye zum Zwinger

Für alle, die die Vorfreude auf die große Jubiläumsfeier besonders auskosten möchten, gibt es schon ab dem 6. Juli 2024 eine digitale Stadtrallye in den Straßen rund um den Zwinger zu erleben. Beim Actionbound zum 40-jährigen Bestehen des Jungen Theaters kann in Schaufenstern nach QR-Codes Ausschau gehalten werden. Die Teilnahme funktioniert unkompliziert mit dem eigenen Smartphone und ist selbstverständlich kostenlos. Der Startpunkt für den Actionbound zum Jubiläum des Jungen Theaters Heidelberg befindet sich am Eingang des Theaterhauptgebäudes in der Theaterstraße.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de