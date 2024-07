Bergstraße – Antrittsbesuch des indischen Generalkonsuls in der Region

Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Generalkonsul B. S. Mubarak und Wirtschaftskonsul Vinod Kumar besuchten die Wirtschaftsregion Bergstraße / Stationen waren das Landratsamt und die historische Altstadt in Heppenheim sowie die Firma Reckeweg in Bensheim

In diesen Tagen besuchten B. S. Mubarak, Generalkonsul der Republik Indien, sowie Vinod Kumar,

Wirtschaftskonsul im indischen Generalkonsulat, die Wirtschaftsregion Bergstraße. Die Gäste kamen aus

Frankfurt am Main, wo das indische Generalkonsulat seinen Sitz hat. Seit vielen Jahren pflegen der Kreis

Bergstraße und die Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB) den Dialog mit indischen Geschäftsleuten und

Filmemachern. Neben der Produktion von Bollywood-Filmen in der Region fand 2019 zum Beispiel das India

Business Forum in Heppenheim statt.

Der Besuch startete mit einem Empfang bei Landrat Christian Engelhardt, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der

WFB, im Nibelungensaal des Landratsamts. Hier standen der Austausch der indischen Gäste mit dem Landrat und

Dr. Matthias Zürker, Geschäftsführer der WFB, im Vordergrund. Die WFB präsentierte den Besuchern die

Standortqualitäten der Wirtschaftsregion Bergstraße mittels eines Image-Films. Der Landrat betonte die Lage der

Wirtschaftsregion Kreis Bergstraße in der Mitte der beiden Metropolregionen Frankfurt/Rhein-Main und Rhein-

Neckar sowie ihre Attraktivität. Als Sitz von rund 18.000 Unternehmen ist sie Keimzelle zahlreicher Innovationen,

wie der Landrat und Dr. Zürker hervorhoben. Die Bindung zwischen Indien und dem Kreis Bergstraße kam nicht

zuletzt durch die Bollywood-Filme, die seit 2006 in der Region produziert wurden, zustande.

In Indien riefen sie ein großes Echo hervor. Seither kennt man dort den Kreis Bergstraße und Heppenheim. Diese Worte stießen auf Zustimmung der Gäste. Indien stelle mit seiner 1,4 Milliarden starken Bevölkerung einen lukrativen Markt für ausländische Projekte dar, bemerkte der Generalkonsul. Der weitere Austausch drehte sich um die großen

Arbeitgeber in der Wirtschaftsregion Bergstraße und den Branchenfokus der hiesigen Wirtschaft sowie deren

Zukunftsaussichten. Der Landrat und Dr. Zürker gaben dem Interesse an der Kontaktpflege mit der Wirtschaft

Indiens Ausdruck, einen der am stärksten wachsenden Wirtschaftsmärkte weltweit. Ein Ansinnen, welches auf

große Zustimmung seitens des Generalkonsuls und des Wirtschaftskonsuls stieß.

Danach fand ein Stadtspaziergang durch Heppenheim statt: Fremdenführerin Gaby Borgner zeigte den Gästen aus

Indien und Dr. Zürker die schönsten Plätze der historischen Altstadt und gab in englischer Sprache einen Einblick

in die Geschichte Heppenheims.

Der letzte Programmpunkt war ein Unternehmensbesuch bei der Pharmazeutischen Fabrik Dr. Reckeweg & Co.

GmbH in Bensheim. Das dynamisch wachsende Unternehmen ist in seiner Branche Marktführer in Indien. Die

Geschäftsführung um Natalie Reckeweg und David Reckeweg-Lecompte sowie die in leitender Funktion im

Unternehmen tätigen Annabel Reckeweg und Dr. Florian Reckeweg informierten die Gäste über die Firmenhistorie,

die Produktpalette und aktuelle Projekte. „1947 wurde unser Familienunternehmen gegründet und hat sich als

Hersteller homöopathischer Arzneimittel für Mensch und Tier weltweit einen Namen gemacht“, so Natalie

Reckeweg. Wie die Gäste zudem erfuhren, ist die Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH in mehr als

40 Ländern vertreten, kann auf internationale Vertriebspartner zählen und hat sich auch dem Thema Nachhaltigkeit

verschrieben.

Die Gäste aus Indien zeigten sich beeindruckt von dem Unternehmen, ergänzten und kommentierten die

Ausführungen, so dass sich ein Dialog mit Fragen und Erläuterungen ergab. Bevor es für den General- und den

Wirtschaftskonsul zurück nach Frankfurt ging, gab es für sie bei einem Rundgang Einblicke in das Unternehmen.

Das indische Generalkonsulat in Frankfurt am Main ist eine Außenstelle der indischen Botschaft in Deutschland

und ein Ort der Repräsentation von Indien in Deutschland. Aufgaben des Konsulats sind die Pflege und

Entwicklung indischer Beziehungen und das Bereitstellen umfangreicher Dienstleistungen für indische

Staatsbürger.

Info: Wissenswertes über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter

www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de. Die Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH finden Sie im

Internet unter www.reckeweg.de, das indische Generalkonsulat in Frankfurt unter cgifrankfurt.gov.in.

Bildunterschrift: Im Nibelungensaal des Alten Landratsamts in Heppenheim (von links): Dr. Matthias Zürker,

Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), B. S. Mubarak, Generalkonsul der

Republik Indien, Landrat Christian Engelhardt, Aufsichtsratsvorsitzender der WFB, sowie Vinod Kumar, Wirtschaftskonsul im indischen Generalkonsulat.

Quelle: Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH