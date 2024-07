Bad Dürkheim – Komm in die Stadtgestaltung – Bad Dürkheim startet Arbeitgeberkampagne

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Stadtverwaltung Bad Dürkheim fällt heute der Startschuss für die neue Arbeitgeberkampagne unter dem Slogan “Komm in die Stadtgestaltung Bad Dürkheim”. Damit möchte die Stadt ihr Profil als attraktiver Arbeitgeber schärfen, um auch künftig offene Stellen besetzen zu können. Die Initiative zielt darauf ab, die Sichtbarkeit der Stadt als attraktiver Arbeitgeber in der Region zu erhöhen und neue Talente für das Team zu gewinnen. Mit einem breiten Spektrum von 37 verschiedenen Berufsgruppen bietet die Stadt vielfältige Karrieremöglichkeiten für Studenten und Auszubildende, aber auch für Quereinsteiger und Arbeitssuchende mit und ohne Verwaltungserfahrung.

Die Idee zur Kampagne entstand Ende 2022 in der Nachbesprechung eines Seminars zum Thema Personalauswahl und -Rekrutierung. In einem Mitarbeiterworkshop konnten sich die Mitarbeitenden zu ihrer Motivation, bei der Stadtverwaltung zu arbeiten, äußern. Ihre Rückmeldungen flossen maßgeblich in die Kampagnenentwicklung ein. Im Sommer 2023 wurde in Zusammenarbeit mit der srg Werbeagentur der Slogan “Komm in die Stadtgestaltung Bad Dürkheim” entwickelt, der den Kern der Kampagne bildet und die Gestaltungskraft sowie Innovationsfreude der Stadtverwaltung betont. Im Vergleich zu vielen umliegenden Kommunen ist die Stadt Bad Dürkheim aufgrund ihrer Finanzkraft in der glücklichen Lage, „gestalten“ zu können. Alle Mitarbeitenden können sich in ihrer täglichen Arbeit einbringen und eigene Ideen verwirklichen.

„Unsere Kampagne ‚Komm in die Stadtgestaltung Bad Dürkheim‘ zeigt, dass wir als Stadt nicht nur ein attraktiver Arbeitgeber sind, sondern auch großen Wert auf die persönliche und berufliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden legen. Wir möchten ein Umfeld schaffen, in dem sich alle einbringen und mitgestalten können,“ betont Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt. „Mit dieser Initiative möchten wir neue Talente anziehen und ihnen die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen, die unsere Stadt als Arbeitgeber bietet.“

13 Kolleginnen und Kollegen haben sich bereit erklärt, die Umsetzung der Kampagne zu unterstützen. Die Kampagnenelemente umfassen Plakate, Bauzaunbanner, Flyer und Broschüren für Berufs- und Ausbildungsmessen, einen Imagefilm sowie Social Media Vorlagen. Ein weiteres Highlight ist die überarbeitete Karriereseite auf der städtischen Homepage unter www.bad-duerkheim.de/karriere, die neben Stellenausschreibungen auch umfassende Informationen rund um das Arbeiten bei der Stadt Bad Dürkheim und die angebotenen Ausbildungsberufe enthält. Das Shooting und der Dreh der Kampagnenelemente fanden im Dürkheimer Haus statt, und die Großflächenplakate werden vorerst bis Ende Juli im Stadtgebiet zu sehen sein. Darüber hinaus wird die Stadt Bad Dürkheim auf verschiedenen Ausbildungs- und Berufsmessen vertreten sein, erstmals auf der “Sprungbrett” Messe am 27. und 28. September 2024 in Ludwigshafen.

Die Kosten für die Kampagne belaufen sich auf etwa 25.000 Euro. Diese Investition ist ein klares Bekenntnis der Stadt Bad Dürkheim zur aktiven und zukunftsorientierten Personalgewinnung. „Angesichts der Vielzahl an kommunalen Arbeitgebern in der Umgebung, der großen Konkurrenz in bestimmten Berufsgruppen mit privaten Unternehmen sowie der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren ist es unerlässlich, neue Wege bei der Personalgewinnung zu gehen“, erläutert Lars Pletscher, Geschäftsführender Beamter der Stadtverwaltung, die Beweggründe für die Kampagne. Mit der Kampagne “Komm in die Stadtgestaltung Bad Dürkheim” setzt die Stadt ein starkes Zeichen für ihre Zukunftsfähigkeit und lädt interessierte Talente ein, Teil dieser Gestaltungskraft zu werden.