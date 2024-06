Mosbach – Beim Tun wurde Inklusion gepflegt

Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Audi-Auszubildende unterstützten bei Projektwochen

Einrichtungen der Johannes-Diakonie in Mosbach

Mosbach. Soziales Engagement ist bei Audi Teil der Ausbildung. Im

Rahmen von sozialen Projektwochen haben jetzt Audi-Auszubildende

bei der Johannes-Diakonie für den guten Zweck gearbeitet und

Menschen mit Behinderung tatkräftig unterstützt. Gleich zwei

Einrichtungen des Unternehmens können sich nun über zusätzliche

und erneuerte Ausstattung freuen

Zunächst waren zwölf angehende Elektroniker für

Automatisierungstechnik fünf Tage lang rund um die Mosbacher

Werkstätten im Einsatz. Sie verbesserten die Ruhe- und

Erholungszonen im Außengelände hinter der Werkstatt. Die Arbeiten

wurden in einer gemeinsamen Aktion mit den Beschäftigten der

Werkstatt durchgeführt, sodass beim Tun das Miteinander von

Menschen mit und ohne Behinderung gepflegt wurde. Die Audi-

Auszubildenden reparierten Holz-Garnituren, bauten zwei Terrassen-

Überdachungen für die Tagesstätte, bauten Palettensofas und einen

Fahrradabstellplatz vor der Werkstatt.



Neben der Arbeit stand auch der soziale Kontakt im Mittelpunkt. Die

Audi-Azubis erhielten eine Werkstattführung, lernten die

Arbeitsprozesse und die Menschen vor Ort kennen. Zum Abschluss

der Projektwoche fand ein gemeinsames Pizzaessen statt, an dem

die Projektverantwortlichen der Werkstatt, Sven Schüßler und Steffen

van der Straeten, sowie Audi-Ausbilder Kevin Bieler teilnahmen.

„Für unsere Auszubildenden war es eine bereichernde Erfahrung, die

handwerklichen Projekte gemeinsam mit den Beschäftigten der

Werkstatt umzusetzen und gleichzeitig Einblicke in deren Lebenswelt

zu erhalten“, so Kevin Bieler. „Solche sozialen Projekte stärken das

Miteinander und sensibilisieren für die Vielfalt in unserer Gesellschaft.“

Wenige Tage später waren acht Audi-Auszubildende der

Fachinformatik und Ausbilderin Louisa Baumann im Wohnangebot

„Ödenburger Straße“ der Johannes-Diakonie im Einsatz.

Dort bauten sie einen zweiteiligen überdachten Fahrradabstellplatz, montierten

Solarleuchten am Hofeingang, gestalteten ein Gerüst als Torwand und

pflegten das Gelände rund ums Haus. Einer der Auszubildenden,

Kevin Fichter, war am Ende der Projektwoche glücklich über das

Ergebnis: „Es war teilweise schon fordernd, selbständig die

Projektaufgaben im jungen Team zu meistern“, berichtete er. „Aber es

ist ein schönes Gefühl, und man ist zufrieden, wenn man helfen kann

und dann auch ein gutes Ergebnis am Ende erreicht hat.“

Fotos:

Projekt stiftet Miteinander: Audi-

Auszubildende und Beschäftigte der Mosbacher Werkstätten bauten

unter anderem ein Vordach zusammen. Fotos: Tanja Bauer

Im Wohnangebot „Ödenburger

Straße“ baute ein junges Audi-Team unter anderem einen

überdachten Fahrrad-Stellplatz.

Quelle: Johannes-Diakonie