Ludwigshafen – OK-Tag 2024: Rheinland-Pfalz feiert 40 Jahre Offene Kanäle

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Bürgermedienpreise verliehen für herausragende, ehrenamtliche Leistungen

Mit einem großen Festakt hat die Medienanstalt Rheinland-Pfalz am 29. Juni gemeinsam mit

Staatssekretärin Heike Raab, Ministerpräsident a.D., Kurt Beck, und Hunderten

Ehrenamtlichen das Jubiläum „40 Jahre Offene Kanäle“ im Rahmen des OK-Tages 2024

gefeiert. Höhepunkt des großen Netzwerktreffens war die Verleihung des

Bürgermedienpreises, bei dem die besten Sendebeiträge und herausragende ehrenamtliche

Leistungen gewürdigt wurden.

Gemeinsam mit Jutta Steinruck, Oberbürgermeisterin der Stadt Ludwigshafen, und Dr. Marc Jan

Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, begrüßte Albrecht Bähr,

Versammlungsvorsitzender der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, rund 200 Ehrenamtliche aus allen

Landesteilen zum großen Jubiläumstreffen.

In seiner Eröffnungsrede hob Bähr die Bedeutung der Offenen Kanäle hervor: „Das 40-jährige

Bestehen der Offenen Kanäle ist ein beeindruckender Meilenstein für die Bürgermedien in ganz

Rheinland-Pfalz. Ich bedanke mich bei allen Ehrenamtlichen, die mit ihrem Engagement die

regionale Medienvielfalt bereichern sowie Kultur und Teilhabe vor Ort fördern.“

Heike Raab, Staatssekretärin und Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für

Europa und Medien, betonte in ihrer Festrede: „Unsere Offenen Kanäle sind eine Stütze der

freiheitlichen Gesellschaftsordnung, in dem sie gemeinsam Vielfalt sichern und mediale Teilhabe

gewährleisten. Sie geben unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen eine Stimme. Das ist in

einer Demokratie unerlässlich.“

Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, möchte die Erfolgsgeschichte

der Offenen Kanäle weiterschreiben: „Mit den Orten der medialen Teilhabe schaffen wir neue

Begegnungsstätten in Rheinland-Pfalz, in denen die Offenen Kanälen das Herzstück bilden. So

stärken wir ehrenamtliches Engagement und Medienkompetenz im Land.“

Auszeichnungen für besondere OK-Beiträge und ehrenamtliches Engagement

Auf dem Gelände der Medienanstalt Rheinland-Pfalz führte Leontina Klein, Singer-/Songwriterin

und Moderatorin (u.a. für KIKA und OK:TV Mainz), durch das Programm. Den Höhepunkt des OK-

Tags bildete die Verleihung des Bürgermedienpreises 2024.

Insgesamt zeichnete die Jury, bestehend aus Albrecht Bähr, den Versammlungsmitgliedern der

Medienanstalt Rheinland-Pfalz, Marlies Kohnle-Gros, Joachim Schulte und Elisabeth

Vanderheiden, sowie Markus Merkler, Vorsitzender des Landesverbandes OK RLP e.V., und

Jennifer Madelmond, selbstständige Mediengestalterin und -pädagogin, sieben Beiträge mit dem

Bürgermedienpreis 2024 aus.

Den Sonderpreis „40 Jahre Offene – Kanäle einfach unverzichtbar!“ überreichte der rheinland-

pfälzische Ministerpräsident a.d., Kurt Beck, an den OK Kaiserslautern. Der diesjährigen Preis des

Bildungszentrum Bürgermedien (BZBM) ging an die „Filmfreunde Wittlich“ des ehemaligen OK

Wittlich.

29.06.2024 • OK-Tag 2024: Rheinland-Pfalz feiert 40 Jahre Offene Kanäle

Extra: Die diesjährigen Preisträger*innen

Kategorie „Mein Erstlingswerk“

David Engel (Offener Kanal Weinstraße – Studio Landau) mit seinem Film „Digital Shadows“

Kategorie „Semiprofi“

1. Platz: Felix von Horstig (OK:TV Mainz) mit seinem Film „Im Tanz mit der Leidenschaft“

2. Platz: Jakob Rubow (OK:TV Mainz) mit seinem Film „Jung und obdachlos“

3. Platz: Jasmin Haas (OK Worms, rheinlOKal) mit ihrem Film „Leben nach dem Verlust“

Kategorie „Ehrenamt“

1. Platz: Rolf Kreutz (OK Weinstraße – Studio Landau) mit seinem Film „Turmfalke brütet im Haus“

2. Platz: Jean-Luc Busch (OK Worms, rheinlOKal) mit seinem Werk zu den Nibelungenfestspielen

2023

Sonderpreis „40 Jahre Offene Kanäle – Einfach unverzichtbar“

Offener Kanal Kaiserslautern für das Projekt „Oberbürgermeisterwahl 2023“

Preis des Bürgerzentrums Bürgermedien (BZBM)

Filmfreunde-Wittlich, Mitarbeiter*innen des ehemaligen OK Wittlich

Extra: Vielseitiges Programm zum 40-jährigen Jubiläum

Gemeinsam mit den Ehrenamtlichen in 16 Offenen Kanälen hat die Medienanstalt Rheinland-Pfalz

ein vielseitiges Jubiläumsprogramm vorbereitet. Nach einer Fachtagung im März zu Makerspaces

in Speyer startete am 15. Mai ein Filmwettbewerb für Schulen in Ludwigshafen, Frankenthal und

dem Rhein-Pfalz-Kreis. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten bildete der OK-Tag mit der Verleihung

des Bürgermedienpreises. Bereits am 28. Juni gab es ein Open Air als Einstimmung auf den OK-

Tag mit Alumni-Treffen, Verleihung von Bürgerjournalismus-Zertifikaten, Konzerten und Film-

Premieren.

Für den 27. September ist die Eröffnung des Media:TURM, einem neuen Ort der medialen

Teilhabe, in der Turmstraße 10 in Ludwigshafen geplant mit einem daran anschließenden „Tag der

offenen Tür“. Am 10. und 11. Oktober findet schließlich eine Fachtagung zum Thema Mediathek

für die Offenen Kanäle in Ludwigshafen statt.

Alle Infos rund ums Jubiläum und das ganze Programm finden sich auf der Webseite der

Medienanstalt Rheinland-Pfalz sowie auf dem Bürgermedienportal der Offenen Kanäle unter

www.oktv-rlp.de.

Quelle: Medienanstalt Rheinland-Pfalz