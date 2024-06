Ludwigshafen – 25. Ludwigshafener Stadtlauf: Knapp 1.000 Teilnehmende bei strahlendem Sonnenschein

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. 32 Grad Celsius und strahlender Sonnenschein – auch diese Rekordtemperaturen haben die Laufbegeisterten am Samstag, 29. Juni 2024, nicht von einer Teilnahme am 25. Ludwigshafener Stadtlauf abgehalten. Der Volkslauf war mit 493 Teilnehmenden die begehrteste Disziplin der Laufveranstaltung, die sich nach vier

Jahren Pause wieder als eine der sportlichen Höhepunkte in Ludwigshafen präsentiert hat.

Mit insgesamt 946 Teilnehmenden waren die Organisatoren, der Bereich Sport und Ehrenamt der Stadtverwaltung und der

Ludwigshafener Sportverband (LSV), mehr als zufrieden. Die Veranstaltung lockte nicht nur Lauffreund*innen aus ganz

Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg an, sogar eine Läuferin aus der Bundeshauptstadt hatte sich angemeldet. Die Stimmung

entlang der Strecke war ausgelassen. An der Schneckennudelbrücke heizte DJane C7even // Clynez den Besucher*innen und Läufer*innen ordentlich ein.

“Ich freue mich, dass so viele Menschen, Groß und Klein, Alt und Jung, trotz der heißen Temperaturen bei unserem Jubiläumslauf mitgemacht haben. Ich habe sehr viel Positives über die neue Streckenführung am Rhein gehört. Die Läufer*innen waren begeistert über das naturnahe und abwechslungsreiche Lauferlebnis. Wichtig war uns, den Stadtlauf mit dem Rheinuferfest gut zu verbinden und den Sportler*innen die Möglichkeit zu geben, nach Beendigung ihres Laufs noch

ausgiebig zu feiern”, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck.

“Ich möchte mich ganz herzlich nicht nur bei meinen Mitarbeitenden und dem LSV, sondern auch bei den vielen

ehrenamtlichen Helfer*innen für ihre Unterstützung bedanken. Ohne ihr Engagement hätten wir den Stadtlauf nicht so

erfolgreich durchführen können.”

Noch vor 15:30 standen dann alle Gewinner*innen der Laufveranstaltung fest.

Ergebnisse Volkslauf

Männer:

1. Nies, Lennart 00:21:26.4

2. Otten, Sören 00:22:35.2

3. Brang, Luca 00:23:09.4

Frauen:

1. Eckhardt, Lara Elea 00:25:00.3

2. Eckrich, Larissa 00:25:13.5

3. Pauli, Laura 00:29:05.7

Quelle Stadt Ludwigshafen