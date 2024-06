Eppenbrunn – Schwerer Unfall auf der #L478 – Lotus-Fahrer kracht frontal in einen entgegenkommenden Ford

Eppenbrunn / Primasens / Ludwigswinkel (ots) Am 29.06.2024 gegen 10:55 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer eines “Lotus Gatherham 7” die L478 (“Eselssteige”) von Ludwigswinkel kommend in Fahrtrichtung Eppenbrunn. Unmittelbar vor einer Rechtskurve verbremste sich der Lotus-Fahrer vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und geriet so auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Ford-Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit dem Lotus. Durch den Zusammenstoß erlitt der Lotus-Fahrer einen komplizierten Beinbruch. Er wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die beiden Ford-Insassen verletzten sich bei der Kollision leicht und wurden zur weiteren Untersuchung per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die L478 wurde für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für etwa 2,5 Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. /pidn

Polizeidirektion Pirmasens

Polizeiinspektion Dahn

