Edenkoben – Wo ist Erwin L.?

Speyer – Während sich eine Schlechtwetterfront über Speyer befand, wurden wir in die Dudenhofener Straße alarmiert. Dort war ein Dachstuhlbrand in einem Gebäudekomplex gemeldet worden. Alle Bewohnenden konnten unverletzt das betroffene und die angrenzenden Objekte verlassen und von uns in Sicherheit gebracht werden. In der Spitze wurden rund 40 Menschen von uns im Einsatzabschnitt Gesundheit ... Mehr lesen »