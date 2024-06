Ludwigshafen – Verwaltungsrat der Sparkasse Vorderpfalz: Auszeichnungen für vertrauensvolle Zusammenarbeit

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Donnerstag wurden langjährige Verwaltungsratsmitglieder der Sparkasse Vorderpfalz mit besonderen Auszeichnungen des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz geehrt. Verbandspräsident Thomas Hirsch nahm die Ehrungen persönlich vor.

Als besonderes Zeichen der Wertschätzung für die langjährige Arbeit und das außergewöhnliche Engagement wurde Monika Kleinschnitger für ihre 30jährige Mitgliedschaft der Ehrenbrief des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz verliehen. Heinrich Jöckel und Dr. Rainer Metz erhielten als Zeichen der Anerkennung für die geleisteten wertvollen Dienste eine Urkunde nebst Ehrenpräsent für ihr 20jähriges Wirken. Eine Ehrenurkunde des Sparkassenverbandes Rheinland-Pfalz samt der Dr. Johann Christian Eberle-Medaille wurde an Walter Feiniler, Michael Wagner und Alexandra Kemer-Schehata verliehen, welche seit zehn Jahren im Verwaltungsrat engagiert sind.

„Das Engagement der Mitglieder unseres Verwaltungsrates trägt dazu bei, dass wir heute ein starkes und zukunftsfähiges Haus sind. Die geschäftspolitische Ausrichtung und Weiterentwicklung unserer Sparkasse sind die zentralen Themen, zu denen der Verwaltungsrat mehrmals im Jahr wesentliche Entscheidungen trifft“, unterstreicht Thomas Traue, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Vorderpfalz. „Unser Dank gilt allen heute geehrten Räten für die konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten Jahrzehnten. Meine Vorstandskollegen und ich freuen uns auf die weiteren Jahre, in denen wir zusammen mit dem Verwaltungsrat die Zukunft der Sparkasse Vorderpfalz zum Wohle der hiesigen Gesellschaft und Wirtschaft gestalten“, so Traue weiter.

Bildunterschrift: Freude über die Auszeichnungen: (v.l.n.r.) Vorstandsvorsitzender Thomas Traue, Verbandspräsident Thomas Hirsch, Verwaltungsratsmitglieder Monika Kleinschnitger und Heinrich Jöckel, Verwaltungsratsvorsitzende Jutta Steinruck (ab 1.7.2024), Verwaltungsratsmitglieder Dr. Rainer Metz, Alexandra Kemmer-Schehata, Walter Feiniler, Michael Wagner.

Quelle Sparkasse