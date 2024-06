Lingenfeld – Verkehrsunfall mit Lastenfahrrad

Maikammer / südliche Weinstraße / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Freitag, den 28.06.2024 um 16:30 Uhr, kam ein 73-jähriger Motorrad-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen auf Grund von überhöhter Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich hierbei so, dass eine Behandlung in einem umliegenden Krankenhaus erforderlich war. Der Verkehrsunfall ereignete sich auf der Kalmithöhenstraße ... Mehr lesen »