Heidelberg – NACHTRAG – Unfall auf Supermarktparkplatz – Fahrer lebensgefährlich verletzt

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Vermutlich aufgrund eines Bedienfehlers an seinem Fahrzeug durchbrach am Freitagmittag gegen 12.05 Uhr ein 84-Jähriger mit seinem Mercedes den Begrenzungszaun eines Supermarkt-Parkplatzes in der Kleingemünder Straße und stürzte einen Abhang hinunter, wo das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen kam. Beim Aufprall zog sich der Fahrer lebensgefährliche Verletzung zu. Seine 65-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug musste mit einem Kran geborgen und das Erdreich aufgrund der Nähe zum Neckar ausgebaggert werden. Die Schadenshöhe lässt sich zum Berichtszeitpunkt noch nicht beziffern. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

