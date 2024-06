Frankenthal – Drei Personen aus dem Rhein gerettet

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Glücklicherweise unverletzt blieben drei Personen bei einem Unfall mit einem Jetski auf dem Rhein zwischen der Rheinbrücke und der Kläranlage der BASF am heutigen Tag.

Die Feuerwehr Frankenthal befand sich gemeinsam mit dem Technischen Hilfswerk (THW) Frankenthal am 29.06.2024 auf Ausbildungsfahrten im Rahmen eines Bootsführerlehrgangs, als gegen 15:00 Uhr im Bereich zwischen der Autobahnbrücke der A6 und der BASF-Kläranlage ein mit dem Kiel nach oben treibendem Jetski und drei Personen im Wasser festgestellt wurden. Durch die beiden Boote wurden zunächst die drei Personen, welche sich jedoch dank ihrer getragenen Schwimmwesten gut über Wasser halten konnten, an Bord geholt und im Anschluss daran der Jetski an eine Schleppleine genommen. Die Personen wurden an einen nahegelegenen Sandstrand zu dem Rest ihrer Familie gebracht und der Jetski im seichten Wasser aufgerichtet und ebenfalls an Land gebracht.

Kurz nachdem die Personen gerettet waren und noch bevor eine Rückmeldung an die Feuerwehreinsatzzentrale in Frankenthal erfolgen konnte, wurde die Feuerwehr Frankenthal samt der weiteren bei dem Alarmstichwort “Personen im Wasser” hinterlegten Einsatzkräfte durch die Integrierte Leitstelle in Ludwigshafen über Funkmeldeempfänger zur Wasserrettung alarmiert. Glücklicherweise konnte direkt, nachdem das Meldebild und die Örtlichkeit abgeglichen wurden, Entwarnung gegeben werden und ein Großteil der alarmierten Kräfte musste nicht mehr ausrücken. Dennoch fuhren Kräfte der Wasserschutzpolizei Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, sowie ein Rettungswagen die Örtlichkeit an. Der Wasserschutzpolizei RLP wurde der Sachverhalt zur weiteren Bearbeitung in eigener Zuständigkeit übergeben.

Die unfreiwillige Generalprobe haben die angehenden Bootsführer gemeinsam mit ihren Ausbildern hervorragend bestanden. Bleibt zu hoffen, dass die anstehende richtige Bootsführerprüfung an der Landesfeuerwehr- und Katastrophenschutzakademie ähnlich erfolgreich verläuft.

Quelle: Fotos / Text – Feuerwehr Frankenthal (Pfalz) (ots)