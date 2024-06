Wörth – “Wolke” im siebten Himmel

Wörth/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Donnerstagmorgen meldeten Passanten eine entlaufene Mischlingshündin an der Unterführung Ottstraße. Das Tier wurde zur Dienststelle verbracht und die Tierrettung verständigt. Kurze Zeit später meldete sich die Hundebesitzerin. Diese erschien mit den erforderlichen Unterlagen, um ihre Eigentumsverhältnisse darzulegen. Durch einen Schreckmoment war die Hündin am frühen Morgen entlaufen. Passanten fingen sie ein, verständigten die Polizei und teilten dies in den sozialen Medien. Die Hündin “Wolke” wurde im Garten der Dienststelle mit Schälrippchen gefüttert und genoss bis zur Abholung die Morgensonne.

