Viernheim – Gemeinsam stark für Bildung – Gründungsversammlung des Viernheimer Bildungsbeirat

Viernheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ein Gremium, das sich für faire und nachhaltige Bildung aller Bürgerinnen und Bürger einsetzt: der Viernheimer Bildungsbeirat. Im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums der Freizeit- und Bildungsstätte Treff im Bahnhof (T.i.B.) fand am 17. Juni die Gründungsversammlung des Viernheimer Bildungsbeirats statt. Das neue Gremium vereint Vertreterinnen und Vertreter der Bildungseinrichtungen in Viernheim und setzt sich aus 40 engagierten Personen zusammen.

Eröffnet wurde die Gründungsversammlung von Bürgermeister Matthias Baaß und Sabine Ruth, Abteilungsleiterin Jugendförderung und zuständig für die Bildungsplanung in Viernheim. Matthias Baaß unterstrich die Bedeutung von Steuerungs- und Kommunikationsstrukturen in der lokalen Bildungslandschaft. „Die Gründung des Bildungsbeirats ist ein bedeutender Schritt für unsere Gemeinschaft. Wir wollen sicherstellen, dass alle Bürgerinnen und Bürger jeden Alters Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung haben und dass die Bildungsinstitutionen in Viernheim effektiv zusammenarbeiten“, betonte der Rathauschef. „Unser Ziel ist es, gelingende Übergänge in Kindertagesstätten, Schulen, Ausbildungen, Berufen und sogar bis zur Rente zu schaffen“, so Ruth. Der Zugang zu Bildung sei wichtig zur Sicherung des eigenen Unterhalts, zur Stärkung der Wirtschaftskraft einer Region durch gut ausgebildete Fachkräfte und letztendlich sichere er den sozialen Frieden in unserem Miteinander. „Da die Ausgangsvoraussetzungen nicht bei jedem Menschen gleich sind, soll Jede und Jeder die gleichen Chancen erhalten, an Bildung teilhaben zu können, unabhängig von der sozialen Herkunft und vor allem unabhängig vom Geldbeutel der Eltern.“

Ein starkes Fundament für die Bildung in Viernheim

Der Bildungsbeirat ist aus der langjährigen Tradition der Bildungskonferenzen hervorgegangen, die seit zwei Jahrzehnten von der städtischen Jugendförderung initiiert werden. Diese Konferenzen brachten Teilnehmende aus Schulen, Kindertagesstätten und außerschulischen Bildungseinrichtungen zusammen, um gemeinsam an einer besseren Bildungszukunft zu arbeiten „Unser Ziel ist es, die Bildungslandschaft in Viernheim weiterzuentwickeln, indem sich alle Bildungsakteure vernetzen und gemeinsam Verantwortung übernehmen“, erklärt Sabine Ruth. „Wir knüpfen ein enges Netzwerk aller Bildungsorte, um Bildung nicht nur effektiv, sondern auch nachhaltig zu gestalten.“ Dem vorausgegangen ist ein kommissarischer Bildungsbeirat, dessen Mitglieder im Juli 2022 im Rahmen einer Bildungskonferenz gewählt wurden und gemeinsam den Prozess bis zur Gründungsversammlung begleiteten.

Leitziele und erste Erfolge

Bürgermeister Baaß erklärte den Viernheimer Bildungsbeirat offiziell als gegründet und hob die bereits erzielten Fortschritte hervor. Dazu gehören die Erarbeitung eines Kapitels im Schulentwicklungsplan, der Aufbau von Strukturen für Kommunikation und Steuerung sowie die Umsetzung der Viernheimer Kampagne gegen Kinderarmut. Das Gremium hat sich sechs Leitziele als gemeinsame Grundorientierung gesetzt: Gemeinsame Verantwortung und Vernetzung, Chancengerechte Bildung, Inklusion, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Demokratieförderung und Beteiligung, Lebensweltbezogene Pädagogik. Andrea Daniel und Larysa Kay-Kulakowski stellten diese Leitziele im Detail vor und luden die Teilnehmenden ein, diese mit eigenen Vorschlägen zu ergänzen, so dass viele neue Ideen und Impulse gesammelt werden konnten.

Struktur des Bildungsbeirats

Sabine Ruth erläuterte die Struktur des für drei Jahre gebildeten Bildungsbeirats, der aus der Vollversammlung, der Geschäftsführung und ergänzenden Arbeitsgruppen ohne Beschlussfähigkeit besteht. „Die Vollversammlung wird mindestens zweimal im Jahr zusammenkommen und jährlich eine Bildungskonferenz veranstalten“, so Ruth. „Diese Konferenzen werden wichtige Themen aus den Arbeits- und Handlungsfeldern der Viernheimer Bildungslandschaft aufgreifen.“ Die Geschäftsführung, die beim nächsten Treffen des Gremiums im September gewählt werden soll, wird für die Verwaltung und Organisation des Bildungsbeirats sowie für die Außenvertretung und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich sein. Interessierte für die Geschäftsführung können sich in den kommenden Wochen bei Sabine Ruth melden.

Vorstellung der Arbeitsgruppen

Ein zentrales Element der Gründungsversammlung war die Vorstellung der Arbeitsgruppen und ihrer bisherigen Ergebnisse: Die Arbeitsgruppe „Schule als Lebens- und Lernort“ hat in Zusammenarbeit mit der Schulentwicklung des Staatlichen Schulamtes und des Kreises Bergstraße ein pädagogisches Raumfunktionsbuch für den Neubau der „Schule am Feld“ als moderne Bildungseinrichtung erarbeitet. „Der Neubau ist eine Chance für moderne Bildung und Betreuung“, erklärte Ruth. Das Ergebnis der Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeit – Aufbau von Strukturen eines kommunalen Bildungsmanagements“ war der Aufbau des kommissarischen Bildungsbeirats und die Gründung des Viernheimer Bildungsbeirats. Mit der Frage „Was brauchen die Einrichtungen, um sich als Lebens- und Lernort entwickeln zu können?“ beschäftigt sich die Arbeitsgruppe „Kita und Schule als Lebens- und Begegnungsorte“. Die Arbeitsgruppe „Übergänge gestalten“ setzt sich für eine optimale Gestaltung der Übergänge vom Kindergarten in die Schule und von der Schule in den Beruf ein.

Zum Abschluss der Versammlung bedankte sich Sabine Ruth beim kommissarischen Bildungsbeirat für die bisher geleistete Arbeit und bei den Anwesenden für ihre Bereitschaft zur Beteiligung am Bildungsbeirat und die rege Mitarbeit. Weitere Informationen gibt es auch auf der städtischen Homepage unter www.viernheim.de/bildungsbeirat.