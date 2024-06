Viernheim – City wird erneut zu einem großen Spielplatz – Kleines Sommerfest für Kinder auf dem Apostelplatz

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Kinder, besser gesagt die Eltern, sollten sich die Tage vom Donnerstag, den 11. bis Sonntag, den 14. Juli im Kalender rot ankreuzen, dann findet nämlich jeweils ab 11.30 Uhr das zweite kleine Kinder-Sommerfest auf dem Apostelplatz statt. Nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr wird auch dieses Jahr ein kleiner Vergnügungspark mit traditionellen Fahrgeschäften wie Schiffschaukel, Bungee-Trampolin, Scheibenwischer und einem Kinderkarussell geboten. Vor Ort gibt es zudem frische Crêpes, ein Stand mit Süßigkeiten, Schokofrüchte und ein kleines Spielwarensortiment von Vanellas Spielewelt. Außerdem wird Markus Rick mit gegrillten Leckereien die kleinen und großen Gäste verwöhnen und mit Sitzmöglichkeiten zum Verweilen einladen. „Wir haben mit dieser Veranstaltung im vergangenen Jahr einen sehr großen Zuspruch erhalten und unser Angebot weiter ausgebaut. So werden in diesem Jahr die ‘Townhall Bar & Grill‘ sowie die Café-Rösterei ‘artezania‘ zusätzlich Getränke und ein kleines Essensangebot für die Besucher bereithalten. Zusätzlich werden die Fahrgeschäfte dazu beitragen, dass es wieder viele leuchtende Kinderaugen in der Innenstadt geben wird“ verspricht der städtische Wirtschaftsförderer Alexander Schwarz.

Im Vorfeld werden in Kindergärten und an Grundschulen wieder Freikarten für die Fahrgeschäfte verteilt. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der City-Gemeinschaft statt, die ebenfalls in den Mitgliedsgeschäften Freikarten für ihre Kunden bereithält. Mit im Boot ist die Schaustellerfamilie rund um Markus Schneider, der das Unternehmen in der sechsten Generation führt. „Und immer aus Leidenschaft, denn es macht uns einfach auch Spaß, wenn die großen und kleinen Besucher zufrieden sind. Akzeptable Preise gehören zu unserem Konzept, jeder soll sich die Fahrten leisten können. Dafür sorgen natürlich auch die ausgegebenen Freikarten“ beschreibt Schneider die Philosophie des Unternehmens. Besonders stolz ist der Traditionsbetrieb auf die altgedienten Fahrgeschäfte wie die Schiffschaukel und das große Kinderkarussell, auf dem für die Kleinsten eigens bewegliche Baby-Flieger integriert wurden. In Viernheim ist Markus Schneider mit seinen Fahrgeschäften übrigens kein Unbekannter, ist er doch schon seit vielen Jahren bei der „Vernemer“ Kerwe und dem Stadtfest vertreten.