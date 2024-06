Speyer – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag um 18:23 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Kurt-Schumacher-Straße in Speyer bei welchem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Der 66-Jährige Fahrer eines Hyundai befuhr die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Landwehrstraße. Die 32-Jährige Fahrerin eines Dacia befuhr die Kurt-Schumacher-Straße in entgegengesetzter Richtung. Aus unbekannter Ursache kam der Hyundai nach links auf die Fahrbahn des Dacia ab und kollidierte mit diesem. Der Dacia wurde dadurch auf einen geparkten Skoda geschleudert. Die Fahrbahn musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Der Hyundai und der Dacia waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 29000 EUR, insbesondere wurden am Hyundai das linke Vorderrad und am Dacia das linke Hinterrad abgerissen. Am Dacia wurden beide Airbags ausgelöst und die Fahrerin verletzte sich leicht. Sie wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Über die Verletzungen liegen derzeit noch keine konkreten Informationen vor.

