Schifferstadt – 3.000m² Feld in Vollbrand – Wind sorgt für schnelle Ausbreitung mehrere Einsätze parallel

Schifferstadt7Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein großer Flächenbrand im Bereich der Verlängerung Holzgasse rief die Feuerwehr um 13:43 auf den Plan. Ein frisch abgemähtes Feld stand auf einer Fläche von c a. 3.000m² in Vollbrand. Umgehend wurden mehrere Strahlrohre vorgenommen um eine weitere Ausbreitung in Richtung einer Baumreihe zu verhindern. Dies war notwendig, da der starke Wind die Flammen immer weiter anfachte. Neben der Nachforderung eigener Einsatzkräfte wurde ebenfalls die Feuerwehr Limburgerhof mit einem Tanklöschfahrzeug alarmiert. In einer gemeinsamen Kraftanstrengung und mit dem Einsatz von ca. 40.000 Litern Wasser konnte der Brand bei sommerlichen Temperaturen rasch gelöscht werden. Während des laufenden Flächenbrands meldete sich die Leitstelle mit einem weiteren Einsatz in der Hauptstraße. Eine Rauchentwicklung innerhalb eines Mehrfamilienhauses veranlasste Passanten um 14:17 zum Notruf. Sofort machten sich weitere Kräfte der Feuerwehr Schifferstadt mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug auf den Weg in die Innenstadt. Vor Ort war keine Rauch Entwicklung feststellbar.

50 Minuten später wurden wir über einen Wasserrohrbruch in der Holzgasse informiert. Wasser trat aus dem Asphalt aus und unterspülte die Straße. Die Feuerwehr sperrte die Straße für die Fahrzeugverkehr und verständigte den Zweckverb and Wasserversorgung. Der Zweckverband informierte die Anwohner der Wiesenstraße, dass die Wasserversorgung vorübergehend abgestellt werden muss und stellt ein Standrohr zur alternativen Wasserversorgung auf der Wiesenstraße bereit. Nur 3 Minuten später in formierte die Polizei über eine laufende Personensuche im Einsatzgebiet der Feuerwehr Schifferstadt. Die vermisste Person konnte glücklicherweise zeitnah festgestellt werden. Somit war keine Unterstützung der Feuerwehr erforderlich.