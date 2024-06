Neckarsteinach – Fußgängerin durch Unfall verletzt – Zeugen des Unfalls gesucht!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. In der konstituierenden Sitzung hat die SPD-Stadtratsfraktion David Guthier in geheimer Wahl einstimmig als Fraktionsvorsitzenden bestätigt. Als stellvertretende Fraktionsvorsitzende wurden ebenfalls jeweils einstimmig Julia May, Sylvia Weiler sowie Frank Meier gewählt. Fraktionsgeschäftsführer bleibt Holger Scharff. INSERATWasserspass in den Schwimmbädern des Rhein-Pfalz-KreisesWasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis Guthier machte deutlich, dass sich die SPD auch ... Mehr lesen »