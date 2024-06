Mannheim – Verkehrsbeeinträchtigungen und Einsatz von einem Rettungshubschrauber nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen – ERSTMELDUNG

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Eine 87-jährige Rentnerin wurde am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr von einer unbekannten Frau angerufen. Die Unbekannte berichtete der Seniorin am Telefon, dass deren Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht haben soll, wobei der Unfallgegner ums Leben kam. Ihre Tochter könne nur durch Zahlung einer Kaution in Höhe von 75.000 Euro auf freien Fuß ... Mehr lesen »