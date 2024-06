Ludwigshafen – Singen macht Spaß! – Einladung zur Singgruppe der Schlaganfallhilfe Ludwigshafen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag um 18:23 Uhr ereignete sich ein Unfall in der Kurt-Schumacher-Straße in Speyer bei welchem drei Fahrzeuge beteiligt waren. Der 66-Jährige Fahrer eines Hyundai befuhr die Kurt-Schumacher-Straße in Fahrtrichtung Landwehrstraße. Die 32-Jährige Fahrerin eines Dacia befuhr die Kurt-Schumacher-Straße in entgegengesetzter Richtung. Aus unbekannter Ursache kam der Hyundai nach links auf die Fahrbahn ... Mehr lesen »