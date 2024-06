Ludwigshafen – Rheinuferfest: Verlegung von Klassik Open-Air möglich

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Weil die in der vergangenen Woche entdeckten Goldafter-Raupen entfernt werden, bleibt der betroffene Fuß- und Radweg in der Freinsheimer Straße zwischen Frankenthal und Lambsheim bis Freitag, 5. Juli, gesperrt. Weil an den befallenen Eichen größere Baumschnitt Arbeiten und der Abtransport des von den Raupen befallenen Blattwerks in Containern nötig ist, wird darüber hinaus ... Mehr lesen »