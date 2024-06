Ludwigshafen – Einladung: 23. Internationales Straßentheaterfestival – 16 Gruppen faszinieren mit Akrobatik, Tanz, Musik und Fantasie

Ludwigshafen/Metropolregion rhein-Neckar. Vom 26. bis 28. Juli 204 steht die Ludwigshafener Innenstadt einmal mehr auf dem Kopf – beim Internationalen Straßentheaterfestival wird jongliert, getanzt, musiziert, fantasiert. Über 70 Künstler*innen und 16 Gruppen aus Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Finnland, Spanien, Italien, Chile und Deutschland bespielen zum 23. Mal die Innenstadt und verwandeln sie in einen magischen Schauplatz voller Artistik, Tanz, Theater und Musik. Und auch die diesjährige Ausgabe sorgt für frischen Wind: Neben dem Festivalzentrum vor dem Kulturzentrum dasHaus und dem Platz der Deutschen Einheit wird in diesem Jahr auch die Rheinschanzenpromenade bis zur Konrad-Adenauer-Brücke als Spielfläche genutzt. Das Programm des 23. Internationalen Straßentheaterfestivals stellen Bürgermeisterin Prof. Dr. Cornelia Reifenberg und Festivalleiterin Monika Schill bei einem Pressegespräch am Freitag, 12. Juli 2024, 11 Uhr,Kulturzentrum dasHaus, Bahnhofstraße 30,

vor.

