Ludwigshafen – Einfach und spontan Ja sagen – Pop-up-Trauungen mit der Protestantischen Kirche für Ludwigshafen – Termin im September schon jetzt vormerken

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Keine Lust auf Hochzeitsstress und teure Feier? In der Protestantischen Melanchthon-Kirche können sich Paare am Samstag, 14. September, spontan trauen lassen. Den Trau-Segen erhalten alle, die kommen und Ja zueinander sagen – bereits rechtlich verheiratet oder nicht, Kirchenmitglied oder nicht, aus Ludwigshafen oder nicht. Die Trau-Willigen müssen nur mindestens 18 Jahre alt sein und sich ausweisen können. Bereits verheiratete Paare können ihr Eheversprechen erneuern. Soll die Trauung in die Kirchenbücher eingetragen werden, gelten bestimmte Voraussetzungen.

Segen für alle

„Eine kirchliche Trauung ist nichts anderes als eine Segnung der Liebe zwischen zwei Menschen“, erläutert Citykirchen-Pfarrerin Susanne Schramm. Gemeinsam mit Dekan Paul Metzger sowie ihren Kolleginnen Florentine Zimmermann und Frauke Fischer steht sie für die Pop-up-Trauungen bereit. „Uns ist wichtig, dass Paare auch dann gesegnet werden können, wenn eine standesamtliche Trauung rechtlich nicht möglich ist“, sagt sie weiter. Das sei zum Beispiel der Fall, wenn kein Aufenthaltstitel vorliegt oder Ansprüche aus einer ersten Ehe verlorengehen würden. Paare, die schon einmal kirchlich geheiratet haben, können ihr Eheversprechen erneuern. Und es ist egal, ob man der Kirche angehört. „Segen ist für alle Menschen da – unabhängig von einer Mitgliedschaft“, betont Susanne Schramm.

Unkomplizierter Ablauf

Und so läuft es ab: Vor Ort melden sich die Trau-Willigen am Info-Stand in der Melanchthon-Kirche. Wichtig: Beide müssen ihren Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Dann führt das Paar ein Vorgespräch mit der Pfarrerin oder dem Pfarrer, die oder der den Segen erteilt. Das dauert etwa 15 Minuten. Dabei wird auch geklärt, welche Musik erklingen soll. Das Lied vom ersten Date? Live-Klaviermusik beim Hochzeitskuss? „Alles ist möglich, die Paare entscheiden“, betont Susanne Schramm. Mit dem Handy können die Paare ihr Lied über einen Verstärker abspielen. „Aber wir haben auch eine Playlist, aus der man sich etwas auswählen kann.“ Möglich ist ebenso, selbst jemanden mitzubringen, der die Trauung musikalisch begleitet. Die Segensfeier dauert ebenfalls etwa 15 Minuten. Danach wartet auf jedes Paar ein kleines Hochzeitstörtchen und Sekt, Wasser oder Kaffee. Freunde und Familie können gerne dabei sein. „Im Rahmen der Möglichkeiten sind die Paare ganz frei, wie sie ihre Segensfeier gestalten“, versichert die Citykirchen-Pfarrerin.Natürlich schmückt die Protestantische Kirche für Ludwigshafen die Melanchthon-Kirche für das Trau-Fest standesgemäß mit Blumen und Luftballons. Sogar für Ringe sorgt sie. Die können sich Kurzentschlossene aus einem Kaugummi-Automaten in der Kirche ziehen.



Formalitäten werden später geklärt

Soll die kirchliche Trauung in die Kirchenbücher eingetragen werden und ein Einlegeblatt für das eigene Stammbuch ausgestellt werden? Das ist an Bedingungen geknüpft: Das Paar muss bereits standesamtlich verheiratet sein und eine(r) von beiden muss Mitglied der Evangelischen (Protestantischen) Kirche sein. Wer diese Unterlagen nicht dabei hat, kann sie nachreichen. Inwieweit Wartezeiten an diesem Tag möglich sind, können die Veranstalter nicht abschätzen. „Die Pop-up-Trauungen bieten wir zum ersten Mal an“, sagt Susanne Schramm. „Wir sind selbst gespannt, wie viele Paare sich segnen lassen wollen.“ Zwischen 11 und 17 Uhr können alle spontan kommen. Man kann sich aber auch im Voraus anmelden und ein Zeitfenster sichern. Der Trau-Segen ist für alle kostenfrei.

Spontane Taufen haben beflügelt

Die Idee zu den Pop-up-Trauungen entstand im vergangenen Jahr nach dem großen Tauf-Fest auf der Parkinsel. Insgesamt 99 Menschen ließen sich taufen – darunter 21, ohne sich zuvor anzumelden. „Diese 21 kamen spontan, aber nicht leichtfertig“, berichtet Susanne Schramm. „Sie hatten schon lange vor, sich taufen zu lassen und auf den richtigen Moment gewartet.“ Jetzt hofft die Protestantische Kirche, mit den Pop-up-Trauungen wieder solch einen Nerv der Menschen zu treffen. Übrigens: Der 14. September steht nicht nur in Ludwigshafen im Zeichen der Trauung. An vielen Orten innerhalb der Evangelischen Kirche der Pfalz wird die Liebe zwischen zwei Menschen bei besonderen Aktionen und auf Festen gesegnet.

Info

Pop-up-Trauungen am Samstag, 14. September, 11 bis 17 Uhr, Protestantische Melanchthon-Kirche (Maxstraße 38, Ludwigshafen-Mitte)

Antworten auf häufig gestellte Fragen sind abrufbar unter ekilu.de/pop-up-trauung

Fragen beantwortet zudem Citykirchen-Pfarrerin Susanne Schramm, Telefon 06 21 – 67 18 02 50, E-Mail susanne.schramm@evkirchepfalz.de. Bei ihr kann man sich auch ein Zeitfenster reservieren.