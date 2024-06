Landau – PAMINA-Fußball-Cup: Football, Foot und noch mehr Fußball

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 24. und 25. Juni 2024 fand in der Sportschule Edenkoben der PAMINA-Fußball-Cup statt und ermöglichte 72 Schülerinnen und Schülern aus Baden, der Pfalz und dem Elsass zwei Tage voller Fußball und grenzüberschreitender Begegnung. Das freundschaftliche Turnier wurde von der Gebrüder-Ullrich Realschule Plus aus Maikammer-Hambach ausgerichtet und bot einen Spielplan, bei dem für jedes Spiel die Teams neu deutsch-französisch gemischt wurden. Außerdem übernachtete jeweils ein junger Sportler aus dem Elsass und Baden bei einem der Gastgeber aus der Pfalz, sodass auch abseits des Platzes die Gelegenheit für das Kennenlernen über die Grenze hinweg bestand. Weltschiedsrichter Markus Merk überreichte T-Shirts bei der Siegerehrung.



Siegerehrung mit Jubel beim Collège Charles de Gaulle aus Seltz

Von Montagmorgen bis Dienstagmittag drehte sich alles um den Fußball. Während des Turniers, aber auch davor, in den Pausen und abends in den Gastfamilien: irgendeiner kickte immer. Zwischendurch wurde über die EM-Ergebnisse gefachsimpelt (noch kein Tor von den Franzosen?!) und abends schaute so mancher zumindest noch die erste Halbzeit eines der EM Spiele. Am Montagabend trugen die begleitenden Lehrkräfte noch ein Spiel Deutschland gegen Frankreich aus, was die Lehrer aus Seltz, Soultz-sous-Forêts, Haguenau und Soufflenheim für sich entscheiden konnten.

Auch in der Schulwertung hatten die Franzosen die Nase vorne, denn das Collège Charles-de-Gaulle aus Seltz sicherte sich den ersten Platz vor den Gymnasien Neureut und Karlsbad. Die IGS Landau und das Alfred-Grosser Schulzentrum Bad Bergzabern landeten als beste Schulen aus der Pfalz auf den Plätzen vier und fünf.

Teilgenommen haben außerdem die Collèges Outre-Forêt aus Soultz-sous-Forêts, Foch aus Haguenau und Albert Camus aus Soufflenheim aus dem Elsass, das PAMINA-Schulzentrum Herxheim und die Realschule Maikammer aus der Pfalz sowie das Walahfrid-Strabo-Gymnasium Rheinstetten und die Realschule Karlsbad aus Baden. In der Einzelwertung schafften Leeroy Vollmer aus Seltz, Felix Kohler aus Karlsbad und Sandro Bartoli den Sprung aufs Treppchen. Die Siegerehrung war dabei ein ganz besonderer Moment, denn der dreifache Weltschiedsrichter Dr. Markus Merk und seine Frau Sabine Merk überreichten allen Teilnehmenden ein T-Shirt als Erinnerung und standen den Schülerinnen und Schüler Rede und Antwort bei ihren Fragen.



PAMINA-Sport: ein Vorzeigeprojekt

Der PAMINA-Fußball-Cup ist Teil des Programms „PAMINA-Sport 2024-2026“, das von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (Projektträger), dem Regierungspräsidium Karlsruhe und der Académie de Strasbourg organisiert und vom EVTZ Eurodistrikt PAMINA finanziert wird. Neben dem PAMINA-Fußball-Cup sind auch der PAMINA-Outdoor-Cup und der PAMINA-Ball-Cup Teil dieses Programms, wobei jede Veranstaltung abwechselnd in Baden, im Elsass und in der Pfalz stattfindet. Der Erfolg des PAMINA-Fußball-Cups und des PAMINA-Sport Programms im Allgemeinen beruht auch auf der Erfahrung und der guten Zusammenarbeit der Lehrkräfte und insbesondere der drei Koordinatoren, von denen jeweils einer pro Teilraum die Koordination der Schulsportveranstaltungen übernimmt.