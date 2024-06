Kandel – Vermisster Jugendlicher – Öffentlichkeitsfahndung

St. Martin/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Unfallursache für einen Motorradunfall sein, der sich gestern (27.06.2024) um 13.55 Uhr auf der Totenkopfstraße in Fahrtrichtung Elmsteiner Tal ereignete. Dabei verlor ein 59 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Bereich Karlsruhe in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad und rutschte in den Straßengraben. Mit ... Mehr lesen »