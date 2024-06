Heidelberg – Urgestein der Stadtverwaltung verabschiedet

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Nach 38 Jahren bei der Stadt Hockenheim blickt Bruno Vogt auf eine lange Geschichte bei der Verwaltung zurück. Er hat in dieser Zeit unter verschiedenen Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und Fachbereichtsleitern gearbeitet und miterlebt, wie sich die Verwaltung über die Jahre weiterentwickelt hat. Tätig war Vogt in der Abteilung Baucontrolling, Baufinanzen und Friedhofsverwaltung, ehemals als Stadtbauamt bekannt. Kürzlich verabschiedete sich Bruno Vogt in den Ruhestand. Die Verwaltungsspitze sowie Kolleginnen und Kollegen nutzten diesen Anlass, Vogt für die lange und gute Zusammenarbeit zu danken. „Lieber Herr Vogt, Sie blicken auf 38 Jahre im Dienst der Hockenheimer Stadtverwaltung zurück. Das ist eine verdammt lange Zeit! Ich möchte Ihnen nicht nur für 38 Jahre gute Arbeit danken, sondern auch für die Treue, die Sie uns dadurch bewiesen haben. Danke, dass Sie stets zu einem so guten Betriebsklima beigetragen haben. Für Ihren Ruhestand wünsche ich Ihnen vor allem Gesundheit, Glück und Gottes Segen“, so Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Auch Christian Engel, Leiter des Fachbereichs Bauen und Wohnen, sowie Gerhild Gottmann als Vertreterin des Personalrats ergriffen bei der Verabschiedung das Wort und dankten dem „Urgestein der Verwaltung“ für die lange und gute Zusammenarbeit und wünschten Bruno Vogt alles Gute.

