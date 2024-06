Heidelberg-Emmertsgrund: Viele Gäste beim Kultursommer! Noch bis Ende August gibt es Konzerte, Theater und Public Viewing

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Emmertsgrunder Kultursommer läuft seit Anfang Juni 2024 und zieht zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus den Bergstadtteilen und ganz Heidelberg an. Auf dem Areal des „Forums“ gibt es Open-Air-Konzerte und Theater, aber auch viele Angebote und Workshops zum Mitmachen sowie eine offene Bühne, auf der Gäste zu „Stars“ werden können. Bis zu 150 Besucherinnen und Besucher pro Veranstaltung haben auf dem Emmertsgrund bereits gefeiert, getanzt und gelacht. Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei. Der Emmertsgrunder Kultursommer ist ein Projekt des Integrierten Handlungskonzeptes für den Stadtteil.

Kommende Veranstaltungen

Es sind viele Veranstaltungen geplant und es können kurzfristig weitere Events dazukommen. Hier eine Auswahl an Höhepunkten:

• Am Samstag, 29. Juni 2024, gibt es das nächste Public Viewing zur Fußball-EM, wenn Deutschland im Achtelfinale gegen Dänemark antritt (Anpfiff: 21 Uhr). Alle weiteren Spiele der deutschen Nationalelf werden – im Falle eines Weiterkommens – ebenfalls beim Emmertsgrunder Kultursommer zu sehen sein.

• Jeden Mittwoch gibt es eine „Offene Bühne“: Hier kann ab 17.30 Uhr auftreten, wer möchte – lokale Vereine, Institutionen, Einzelpersonen und Künstler. Der nächste Termin ist der 3. Juli 2024. Vorab ist eine Anmeldung per E-Mail an hilkert@emmertsgrund.de erforderlich.

• Am Freitag, 12. Juli, 20 Uhr, sorgt die Comedyshow Bro’s Entertainment für große Begeisterung und einen lustigen Abend – Lachen garantiert!

• Am Sonntag, 21. Juli, 18.30 Uhr, tritt die „Galapagos Big Band“ auf. Die Musikerinnen und Musiker der langjährigen Heidelberger Band präsentieren alle Stilrichtungen des Jazz für das große Ensemble.

• Am Donnerstag, 25. Juli, 19.30 Uhr, gastiert der 1. FC Heidelberg im Forum: FC steht für Frauenchor und die Sängerinnen präsentieren im Emmertsgrund ihr A-cappella-Programm „Phoenixen“ mit kabarettistischen Anklängen und einem guten Schuss Selbstironie.

• Am Montag, 29. Juli, um 20 Uhr inszeniert das Theater Heidelberg auf dem Open-Air-Gelände des Kultursommers eine szenische Lesung aus dem Buch „Herkunft“ von Saša Stanišić, der auf dem Emmertsgrund aufgewachsen ist.

Der Emmertsgrunder Kultursommer ist eine Open-Air-Veranstaltung. Bei Regen gibt es aber verschiedene Ausweichmöglichkeiten. Das komplette und laufend aktualisierte Programm gibt es online unter emmertsgrund.de/artikel/programm-emmertsgrunder-kultursommer.

Was bis jetzt zu sehen war

Die bis dato beliebtesten Veranstaltungen waren die Abschlussveranstaltung der Heidelberger Straßenmusikertage am 9. Juni und das Konzert mit Filmmusik des Projektorchesters Würzburg zum Start des Kultursommers am 2. Juni 2024. Der Emmertsgrunder Kultursommer ist ein Projekt des Integrierten Handlungskonzeptes für den Stadtteil. Das Konzept umfasst verschiedene Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Lebensqualität im Stadtteil. Ziel des Kultursommers ist es, das Forum-Areal zu beleben und ein vielfältiges und zielgruppengerechtes Kunst- und Kulturangebot im Emmertsgrund zu schaffen. Zu den Veranstaltern zählen das Stadtteilmanagement Emmertsgrund, der Stadtteilverein Emmertsgrund, der Kulturkreis Emmertsgrund/Boxberg, das Augustinum und das HeidelBERG-Café.

