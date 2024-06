Heidelberg – Einladung zur Sitzung des Gemeinderats am 4. Juli um 16.30 Uhr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Einladung zur Sitzung des Gemeinderates

am Donnerstag, 04.07.2024, um 16:30 Uhr, Großer Rathaussaal, Zimmer 2.08, Marktplatz 10, 69117 Heidelberg.

Öffentliche Sitzung

1 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nicht öffentlichen Sitzungen

2 Fragestunde

3 Öffentliche Vorstellung und Wahl der/des Ersten Beigeordneten mit der Amtsbezeichnung “Erste Bürgermeisterin/Erster Bürgermeister” für das Dezernat II “Stadtentwicklung und Bauen”

Beschlussvorlage 0013/2024/BV

4 Anpassung Aktivierungsphase des Pollers Wieblinger Weg zwischen Kinzigweg und Gutachweg

Informationsvorlage 0037/2024/IV

5 Prozessneugestaltung des Ausbaus von Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum

Informationsvorlage 0091/2024/IV

6 Einrichtung eines Expertenrates für Klimaschutz

Beschlussvorlage 0175/2024/BV

7 Durchführungsvertrag zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Weststadt – An der Montpellierbrücke; hier 2. Nachtrag

Beschlussvorlage 0158/2024/BV

8 Stellungnahme zum Eckpunktepapier des neuen Landesentwicklungsplans (LEP)

Beschlussvorlage 0153/2024/BV

9 Bericht über die Wildtiere in Heidelberg 2023

Informationsvorlage 0098/2024/IV

10 Antrag auf Namensgebung der städtischen Sportanlage des TSV 1949 Pfaffengrund e.V., Schwalbenweg 1/2, als „Emil Kühnle Sportanlage“

Beschlussvorlage 0107/2024/BV

11 Neuwahl des Beirats von Menschen mit Behinderungen 2024 hier: Arbeitsauftrag zur Fortschreibung des Leitfadens

Beschlussvorlage 0178/2024/BV

12 Durchführung des Projekts „Housing First Heidelberg” 2024-2026 – Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel in 2024

Beschlussvorlage 0135/2024/BV

13 Mönchhofschule; Verbesserung der Betreuungs- und Essenssituation – Ausführungsgenehmigung – Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel sowie einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in 2024

Beschlussvorlage 0159/2024/BV

14 Schulcampus Mitte, Neubau und Sanierung der Willy-Hellpach-Schule – Beauftragung der Projektsteuerung, – der FachplanungsleistungenTechnische Ausrüstung Heizung, Lüftung, Sanitär (HLS) sowie – der Leistungen für den bauordnungsrechtlichen Brandschutz – Bereitstellung einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung in 2024

Beschlussvorlage 0157/2024/BV

15 Eigenbetrieb Theater und Orchester Heidelberg – Anpassung der Geschäftsordnung zur Spielzeit 2026/2027

Beschlussvorlage 0170/2024/BV

16 Vorhabenliste – Stand Juli 2024

Beschlussvorlage 0197/2024/BV

17 Bahnstadt, Langer Anger, Herstellung Wasserbecken 2. Baubabschnitt Maßnahmegenehmigung

Beschlussvorlage 0160/2024/BV

18 Treuhandvermögen Bahnstadt – Tätigkeitsbericht 2023 und Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023

Beschlussvorlage 0161/2024/BV

19 Treuhandvermögen Bahnstadt, Planung und Bau noch ausstehender Maßnahmen

Informationsvorlage 0104/2024/IV

20 Zweckverband “Interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet Heidelberg – Leimen” Rahmenplan – Information zur Empfehlung des Kuratoriums

Informationsvorlage 0090/2024/IV

21 Zwischeninformation über die allgemeine Finanzprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt – Stadt Heidelberg 2017 – 2021 – Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen 2018 – 2021 – Eigenbetrieb Theater und Orchester Heidelberg 2019/2020 und 2020/2021 – Eigenbetrieb Stadtbetriebe Heidelberg 2017 – 2021

Informationsvorlage 0079/2024/IV

22 Annahmen von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen nach § 78 Gemeindeordnung über 20.000 Euro

Beschlussvorlage 0187/2024/BV

23 Ferien- und Nachmittagsbetreuung und Freizeitangebote für Kinder mit Behinderung

Antrag 0128/2023/AN Antragsteller: B’90/Die Grünen, Stadträtin Stolz Antragsdatum: 30.11.2023

23.1 Ferien- und Nachmittagsbetreuung und Freizeitangebote für Kinder mit Behinderung

Informationsvorlage 0054/2024/IV

24 Kunstrasenplätze

Antrag 0126/2023/AN Antragsteller: B’90/Die Grünen, SPD, Stadträtin Stolz Antragsdatum: 30.11.2023

24.1 Kunstrasenplätze – nachhaltige Konzepte

Informationsvorlage 0063/2024/IV

25 Sachstandsbericht Beitritt zum “Globalen Netzwerk der WHO für altersfreundliche Städte und Gemeinden”

Antrag 0101/2023/AN Antragsteller: B’90/Grüne Antragsdatum: 27.09.2023

25.1 Sachstandsbericht: Beitritt zum “Globalen Netzwerk der Weltgesundheitsorganisation für altersfreundliche Städte und Gemeinden”

Informationsvorlage 0078/2024/IV

26 Förderung gemeinschaftlicher Wohnprojekte

Antrag 0019/2024/AN Antragsteller: LINKE Antragsdatum: 26.02.2024

26.1 Förderung gemeinschaftlicher Wohnprojekte

Informationsvorlage 0056/2024/IV

27 Stadtplanerische Umgestaltung Ortsmitte Wieblingen

Antrag 0004/2024/AN Antragsteller: GAL/FWV, Stadtrat Dr. Weiler-Lorentz Antragsdatum: 16.01.2024

27.1 Antrag Stadtplanerische Umgestaltung Ortsmitte Wieblingen

Informationsvorlage 0072/2024/IV

28 Biodiversität und Landwirtschaft bei Infrastrukturmaßnahmen

Antrag 0026/2024/AN Antragsteller: HDer Antragsdatum: 28.02.2024

28.1 Biodiversität und Landwirtschaft bei Infrastrukturmaßnahmen

Informationsvorlage 0097/2024/IV

29 Aussprache und Positionierung “Nein zu Bezahlkarte – kein stigmatisierender Umgang mit Geflüchteten in Heidelberg”

Antrag 0052/2024/AN Antragsteller: LINKE Antragsdatum: 23.04.2024

30 Einrichtung einer Stelle zur Prävention von politischem und religiösem Extremismus

Antrag 0054/2024/AN Antragsteller: CDU Antragsdatum: 29.05.2024

31 Erstellung Konzept Belfortstraße/Kurfürstenanlage

Antrag 0056/2024/AN Antragsteller: CDU Antragsdatum: 06.06.2024

32 Sachstandsbericht Bauvorhaben Baufeld Z2b Bahnstadt (SkyHub)

Antrag 0057/2024/AN Antragsteller: SPD Antragsdatum: 17.06.2024

33 Sachstandsbericht Bauvorhaben Bergstraße 147

Antrag 0058/2024/AN Antragsteller: SPD Antragsdatum: 19.06.2024

34 Hundewiese Heidelberg-Ost und Einzäunung der Hundewiese an der Neckarwiese

Antrag 0059/2024/AN Antragsteller: SPD Antragsdatum: 18.06.2024

35 E-Books für den Schulbetrieb

Antrag 0060/2024/AN Antragsteller: SPD Antragsdatum: 20.06.2024

36 Veranstaltungen an Schulen – Anwendung der Versammlungsstättenverordnung

Antrag 0061/2024/AN Antragsteller: SPD Antragsdatum: 20.06.2024

37 Sachstandsbericht Einführung Verpackungssteuer

Antrag 0062/2024/AN Antragsteller: SPD Antragsdatum: 20.06.2024

38 Informationen zum weiteren Vorgehen bezüglich Kriminalitätsschwerpunkt Kurfürsten-Anlage und zur künftigen Funktion des Ankunftszentrums auf PHV

Antrag 0063/2024/AN Antragsteller: HDer Antragsdatum: 21.06.2024

39 Fragezeit

Nicht öffentliche Sitzung

1-4

VERTRAULICHE Tagesordnungspunkte