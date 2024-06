Germersheim – Wie bekomme ich einen Ausbildungsplatz? – Wie geht das mit den Bewerbungen? – Job-Camp in den Sommerferien

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Team der Jugendberufshilfe Germersheim lädt auch in diesem Jahr während der Sommerferien zu seinem Job-Camp in die Berufsschule nach Germersheim. Von 15. bis 19. Juli (jeweils von 10 bis 13 Uhr) dreht sich alles um das Thema „Bewerbungen für einen Ausbildungsplatz“. Egal ob Fragen zu Ausbildungen, die Suche nach einem Praktikumsplatz oder das Erstellen von Bewerbungsunterlagen, jegliche Anliegen rund um das Thema Berufe finden im Job-Camp Gehör; es können sogar Bewerbungsfotos angefertigt werden. Das Job-Camp findet in den Räumen der Schulsozialarbeit in der Berufsbildenden Schule Germersheim statt. Es handelt sich um ein offenes, kostenloses Angebot, daher können die Besuchszeiten und die Dauer des Besuchs frei gewählt werden. Eine Voranmeldung bei Christian Matheis, unter c.matheis@kreis-germersheim.de oder telefonisch (0171-9139787) wird zwar gewünscht, ist allerdings nicht zwingend nötig.

„Schülerinnen und Schüler haben an diesen Tagen Gelegenheit mit professioneller Unterstützung durch das Team der Jugendberufshilfe ihre Bewerbungen zu schreiben oder prüfen zu lassen. Dass dabei auch die Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche, beispielsweise über Rollenspiele, möglich ist, bietet eine wirklich wertvolle Starthilfe für junge Menschen, die mit dem Gedanken spielen nach der Schule eine Ausbildung zu beginnen“, so Landrat Dr. Fritz Brechtel und Schuldezernent Christoph Buttweiler einstimmig. Neben den Bewerbungshilfen gibt es im Job-Camp noch einen weitere Schwerpunkt: die Beratung über Berufe und berufliche Perspektiven. Aus diesem Grund werden das Team der Jugendberufshilfe von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit sowie mehrere Ausbildungspaten unterstützt. Sie alle werden während des Job-Camps vor Ort sein um zu beraten, zu informieren oder Tipps zu geben.