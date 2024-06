Frankenthal – Sperrungen im Stadtgebiet ab 1. Juli

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Ab Montag, 1. Juli, kommt es im Stadtgebiet zu mehreren Sperrungen. Betroffen sind Schlachthausweg, Heinrich-Reffert-Straße, Synagogengasse und Industriestraße. Für die Reparatur einer 20KV-Störung ist in der Zeit von Montag, 1. bis Freitag, 5. Juli eine Gehweg- und Fahrbahnvollsperrung im Schlachthausweg in Höhe der Mörscher Straße notwendig. Die Zufahrt zum Schlachthausweg ist während der Durchführung der Maßnahme nur vom Nordring/ Ostring kommend möglich. Für die Regulierung der Rinnenplatten muss vom 1. bis 8. Juli die Fahrbahn im Einmündungsbereich der Heinrich-Reffert-Straße teilweise gesperrt werden. Von der Baumaßnahme ist die Buslinie 467 Studernheim betroffen. Aufgrund der Baustelleneinrichtung im Einmündungsbereich kann der Bus nicht in die Heinrich-Reffert-Straße einfahren. Die Umleitung für die Buslinie erfolgt über die Oggersheimer Straße.

Die Herstellung eines Torpfostens ist der Grund für eine Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung in der Synagogengasse vor dem Anwesen Bahnhofstraße 8. Die Arbeiten beginnen ebenfalls am 1. Juli und sollen am 12. Juli abgeschlossen sein. Aufgrund der Verlegung von Glasfaserleitungen ist in der Zeit vom 1. bis 26. Juli eine Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung in der Industriestraße 48-56 notwendig. Damit der Verkehr aus allen Richtungen fließen kann, wird eine Baustellenampel in Betrieb genommen. Während der Arbeitszeit ist eine Restfahrbahnbreite von mindestens 3 m jederzeit gewährleistet. Außerhalb der Arbeitszeit wird die verbleibende Fahrspur auf 3,60 m erweitert. Verkehrsteilnehmer aus der Carl-Zeiss-Straße können während der Durchführung der Maßnahme nur nach rechts auf die Industriestraße zufahren. Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist