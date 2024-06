Frankenthal – Schadstoffsammlung im Juli

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Samstag, 13. Juli, findet in der Zeit von 9 bis 12 Uhr auf dem EWF-Betriebsgelände in der Ackerstraße 24 die nächste Schadstoffsammlung statt. Auf Grund der hohen Nachfrage werden erstmalig auch Elektrokleinstgeräte mit einer Kantenläge bis 30 cm angenommen. Schadstoffe sind gefährliche Abfälle, die eine umweltschonende Abfallentsorgung erschweren oder gefährden. Sie dürfen nicht gemeinsam mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Zu Schadstoffen gehören z. B. Farb- und Lackreste, Lasuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Abflussreiniger, Lösungsmittel, Holzschutzmittel und Pflanzenschutzmittel. Die Schadstoffe sollten möglichst in Originalverpackungen oder aber ausreichend gekennzeichnet zur Annahmestelle gebracht werden. Schadstoffe aus Gewerbebetrieben können nicht entgegengenommen werden.

Weitere Sammelaktionen sind an folgenden Samstagen, jeweils von 9 bis 12 Uhr, vorgesehen:

14. September, Kerweplatz Eppstein

26. Oktober, Kerweplatz Studernheim

7. Dezember, EWF-Betriebsgelände

Weitere Informationen können dem Abfallkalender entnommen werden und sind unter www.frankenthal.de/ewf abrufbar. Rückfragen beantwortet auch das EWF-Bürgerbüro unter 06233 89777 oder ewf-service@frankenthal.de.