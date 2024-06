Frankenthal – Beseitigung Goldafter-Raupen – Fahrbahnteilsperrung ab Montag – Fuß- und Radweg weiter gesperrt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Weil die in der vergangenen Woche entdeckten Goldafter-Raupen entfernt werden, bleibt der betroffene Fuß- und Radweg in der Freinsheimer Straße zwischen Frankenthal und Lambsheim bis Freitag, 5. Juli, gesperrt. Weil an den befallenen Eichen größere Baumschnitt Arbeiten und der Abtransport des von den Raupen befallenen Blattwerks in Containern nötig ist, wird darüber hinaus in der Zeit von Montag, 1. bis Freitag, 5. Juli eine Fahrbahnteilsperrung als Wanderbaustelle eingerichtet. Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.

Bereits gemeldet:

Aufgrund des Befalls von fünf Eichen mit Goldafter-Raupen bleibt der Fuß- und Radweg ent-lang der K6, zwischen dem Frankenthaler Vorort Flomersheim und Lambsheim, bis auf Wei-teres gesperrt. Der Goldafter (Euproctis chrysorrhoea) ist ein Schmetterling, dessen Raupen – ähnlich wie beim Eichenprozessionsspinner – bei Berührung allergische Reaktionen auslö-sen können. Diese reichen von stark juckenden Pusteln bis zur asthmaartigen Luftnot. Zu den Wirtspflanzen zählen 40 Gehölzarten, darunter Eichen, Weißdorn, Obstgehölze und Ahorn. Diese Meldung ist die erste über einen Befall des Goldafters in Frankenthal.

Nester werden entfernt und verbrannt

Um ein Übergreifen auf weitere Bäume zu verhindern, werden die befallenen Eichen in Rücksprache mit der Forstverwaltung zunächst zurückgeschnitten. Die hierbei entfernten Ei-Gelege und Gespinste des Goldafters werden im Anschluss im GML – Gemeinschafts-Müllheizkraftwerk Ludwigshafen verbrannt. Diese Maßnahme ist notwendig, um eine Etablie-rung des Goldafters und daraus folgende dauerhafte Gesundheitsgefährdung für die Bevölke-rung zu verhindern.

Sperrung bis mindestens 5. Juli

Mit dem Abtransport in Containern durch den EWF soll am kommenden Montag, 1. Juli, be-gonnen werden. Die Arbeiten, für die auch ein Teil der Straße gesperrt werden muss, dauern voraussichtlich bis Ende der Woche an. Bis zum Abschluss der Arbeiten bleiben auch Fuß- und Radweg gesperrt.