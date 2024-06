“Die Heidelberger” kommentieren die Bürgerbeteiligung zum Stadtentwicklungskonzept 2025 (STEK)

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die nächste Existenzgründungsberatung der Stadt Viernheim und der Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH findet am Mittwoch, den 10. Juli, statt. Die Beratungen werden in Präsenz, über Videokonferenzen oder per Telefon angeboten. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich. Auf folgende Aspekte wird in der Beratung eingegangen: … »