“Die Heidelberger”: Handwerker- und Gewerbeverein Handschuhsheim initiiert Baustellen-Podcast

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm “Die Heidelberger”) – Carmen Niebel, 1. Vorsitzende des Handwerker- und Gewerbevereins Handschuhsheim berichtet: „Bevor die Baustelle Dossenheimer Landstraße begann, machten wir, der Handwerker- und Gewerbeverein, uns Gedanken darüber, was können wir für Handschuhsheim und die Gewerbetreibenden tun. Aus dieser Frage entstand die Idee eines Baustellen-Podcasts. Ideen und Umsetzung folgten relativ schnell aufeinander. In unserem improvisierten Podcast-Studio, unterhalten wir uns mit Gewerbetreibenden aus Handschuhsheim. Wir, dass sind Johannes Laule als Moderator sowie Sophie und Carmen Niebel als Co- Moderatorinnen. Unsere Gäste haben die Möglichkeit, sich und ihr Tätigkeitsfeld vorzustellen, etwas über die Baustelle zu sagen und natürlich, kleine Geschichten über Handschuhsheim zu erzählen. Das ist besonders wichtig, weil dieser Stadtteil so wahnsinnig viel zu bieten hat. Was genau, erfahren Sie in genau diesen Gesprächen. In der Regel gehen wir samstags um 11 Uhr online, überall wo es Podcasts gibt.

Mehr Informationen unter: https://www.heidelberg.de/HD/Arbeiten+in+Heidelberg/der+_baustellen+podcast+handschuhsheim_.html