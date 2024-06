Südliche Weinstraße – Die Queich im Blick: Gemeinsame Sache in der Hochwasserprävention

Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – Zahlreiche Führungskräfte aus Feuerwehr und Katastrophenschutz aus der Süd- und Südwestpfalz haben sich kürzlich in der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße getroffen. In ihrem Fokus: die Queich.

Denn Ziel ist es, einen südpfalzweit abgestimmten Alarm- und Einsatzplan der Feuerwehren entlang der

Queich aufzustellen, da zum Beispiel von Hochwasser oder Gewässerverunreinigungen meistens

mehrere oder alle Queichanlieger betroffen sind.

„Die Queich ist, insbesondere bezogen auf Hochwasser, einer der Gefahrenschwerpunkte im

Landkreis“, erläutert Landrat Dietmar Seefeldt. „Die Erfahrungen der Flutkatastrophe 2021 haben

gezeigt, dass es entlang eines Gewässers eine abgestimmte Meldekette und abgestimmte Maßnahmen

braucht, um im Gefahrenfall schnell handlungsfähig zu sein. Aber natürlich werden wir auch die

kleineren Gewässer weiterhin im Blick halten, um zukünftig noch besser vorbereitet zu sein“, so der

Verwaltungschef.

Für das erste Arbeitstreffen kamen Vertreterinnen und Vertreter von Feuerwehren und

Katastrophenschutz aus den Landkreisen Südliche Weinstraße, Germersheim, Südwestpfalz und der

Stadt Landau zusammen. Neben den nächsten Planungsschritten wurde auch das jüngste

Hochwasserereignis am Pfingstwochenende nachbereitet, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen.



Risiken analysieren und Standards setzen

So ging es in dem Arbeitstreffen um abgestimmte Meldeketten und Funkkanäle, aber auch um

Risikoschwerpunkte wie Engstellen, Wehre und Betriebe in Flussnähe. „Auch die Nähe zur

Bundesstraße 10 und die enge Verflechtung von Wohnbebauung und Fluss in Annweiler sowie in

Siebeldingen und Landau wird natürlich betrachtet“, so SÜW-Brand- und Katastrophenschutzinspekteur

Jens Thiele. „Wir können in einem übergreifenden Alarm- und Einsatzplan zwar nicht die Lage von

jedem einzelnen Sandsack definieren, aber wir setzen Standards in der Zusammenarbeit und

analysieren das Risiko. Daraus muss dann jede Gemeinde noch einen lokalen Alarm- und Einsatzplan

ableiten“, ergänzt Thiele.

Zu den nächsten Sitzungen sollen auch Vertreterinnen und Vertreter der unteren Wasserbehörden

sowie der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd eingeladen werden.

Bildunterschrift:

1) Die Queich ist in Annweiler am Trifels an Pfingsten teilweise über die Ufer getreten. Foto: Jens Thiele

2) Zum ersten Arbeitstreffen kamen Brand- und Katastrophenschützer aus der Süd- und Südwestpfalz.

Foto: Jens Thiele